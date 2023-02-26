自由共和國》曾進發／楓葉雲海

2023 02 02 攝于 大湖 馬拉邦山

曾進發／攝影詩人

楓葉雲海

深秋的月亮在漆黑楓樹間冉冉升起

像一盞黃色的天燈

照亮了枝頭幾片拒絕飄落的紅葉

點亮了山谷間的雲海

馬拉邦山雲海像華納威秀的大銀幕

往日情事輪番上映不停湧現

回憶永遠不會厭倦

回憶最容易上癮

滿地楓葉有股久置變脆的陳年味道

沙沙的足音響起我們曾經的愛情

時間讓愛情故事變成無害的存在

人化成了楓 楓化成了霧

那個秋季楓樹林瀰漫著迷霧

妳剛好走在我的路上

我剛好走在妳的路上

2023 02 10 寫于 竹南 夢田農莊

2023 02 02 攝于 大湖 馬拉邦山

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法