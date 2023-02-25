自由廣場》蔣萬安的援例黑箱與平庸

◎ 施芳瓏

蔣萬安，在台北市長的選舉期間，被諷為「能力平庸，靠著血統、黨證上位的人」；自從上任以來，企圖在台灣燈會在台北、土耳其台北搜救隊、北捷行銷台東鳳梨釋迦等市務上，展現其施政能力。然而在接待中國上海市台辦副主任訪問團一事，卻大大失分。一開始保密行程，後來臨時更改行程，被市民和議員們炮轟是黑箱行程後，蔣市長不是將責任扛起來，而是「仰望」中央的陸委會出來為其市政此訪問背書，行程都經過陸委會的核准，依照陸委會的「低調單純安全」原則。即使與陸委會有共識，陸委會也是請台北市政府說明行程。

當一位首長自己執行的市政行程，面對市民和議員的疑慮時，不是應該自己說明自己的想法與行事嗎？「低調」是指貴為台北市長，不要求對等的上海市長來訪問，而是低調地接受中國的安排上海市台辦副主任，是嗎？「單純」是指與上海市「台辦」副主任討論城市交流，就這麼單純地相信這會是純粹的二個城市旅遊、觀光、文化藝術發展，殊不知那是中國共產黨中央委員會對台灣工作領導的地方辦公室，是嗎？「安全」是指保護中國國台辦官員在台北訪問期間的人身安全，卻罔顧台北市民更長遠更高的國家層級之安全，是嗎？

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二○二三年二月中國上海市台辦副主任訪問團的黑箱行程，大有前例可循，如：二○一四年強行通過服貿條例審查的黑箱作業，如果還只是援例黑箱行事，縱然頂著蔣家的光環，加上個人的謙恭善意，但無能在此事件展現大破大立的施政能力，是否印證了選舉期間對蔣萬安的諷喻：這不是平庸，這是什麼？

（作者為倫敦政經學院研究員）

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