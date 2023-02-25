自由廣場》認識二二八事件應有的問題意識

◎ 李筱峰

二二八事件的歷史，在兩蔣長達四十年的威權統治下，是不許碰觸的禁忌。直到一九九〇年代台灣民主化，被埋在歷史荒煙蔓草中的二二八事件，才能見天日，含冤受辱的受難家屬才能輕吐一口氣，事件輪廓也才逐漸彰顯，二二八的歷史研究也有初步成果。

然而一些黨國之子不能忍受了！於是試圖開始翻案，把二二八事件說成是日本的預謀、是中共的策動、是皇民「暴徒」的作亂。要回答他們這樣的「內定結論」很簡單，只要問：既然二二八是日本、中共、暴徒所致，為何要替日本、中共、暴徒掩蓋罪行長達四十年？

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許多人談二二八事件，喜歡在枝微末節吹毛求疵，而不去理解關鍵的問題意識。例如：

二戰後，台灣人（特別是社會菁英）是如何期待他們心中的祖國？相較一八九五年日本要來接管台灣時掀起的全島性反抗，台灣人這次是如何全島性地歡迎「祖國」（難道這也是受日本皇民化的影響？）

為何在台灣人熱烈迎接祖國的一年四個月後，會爆發偌大的衝突？其民心向背的變化是因何產生？其誰為之，誰令致之？

為何陳儀接管台灣後，會被台灣人稱為「新總督」？

戰後初期（二二八事件前）來自中國的官場風氣如何？駐台軍紀如何？社會治安如何？

為何「米糖之鄉」的台灣，在戰後卻缺米缺糖？戰後第二年台灣的生產指數為何不及戰前的一半？

二二八事件的本質，是官逼民反嗎？族群衝突嗎？共匪作亂嗎？文化衝突嗎？或是啥？

一九四七年二月廿七事件爆發到三月六日，情勢已漸穩定，為何蔣介石仍要派兵來台「綏靖」？而號稱「綏靖」的同時，有無造成「屠殺」(Massacre)？

二二八事件對台灣（政治結構、社會民心...等）造成何等影響？（參考史例：一九四六年選舉三十名省參議員，候選人高達一一八〇人，參選爆炸；事件後第一屆臨時省議會（一九五一年）議員名額增至五十五名，參選人卻只剩一百四十人，為何？）

以上諸問題，都可以在當時中國大陸的報刊找到答案（參見拙編《二二八前後中國知識人的見證》）。與二二八有關的當時人的回憶錄，至今也有五十餘部，都可供印證了解。黨國之子們想要翻案？來不及了！

更重要的問題：二二八事件還會重演嗎？七十六年前的歷史，如果還不夠教訓的話，擺在眼前「留島不留人」的威脅，總夠我們警惕吧？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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