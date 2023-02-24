自由廣場》鮑魚變青菜？這種政見不兌現也罷！

◎ 蔡田

去年地方選舉前，基隆市長謝國樑提出免費送Gogoro政見，但最近基隆市府卻宣佈，要送的並非Gogoro，而是四萬元等級的電動機車，不少市民質疑此舉無異「鮑魚換青菜」，落差太大。對此，前基隆市長林右昌認為「不在其位，不謀其政」，他不做過多評論，但政治人物所提政見，應負起兌現的義務。

筆者才疏學淺，也非Gogoro愛用者，然而對謝市長如此「兌現政見」的態度，看法跟林右昌不同，與其打腫臉充胖子，用次級的電動機車來替代。老實說，這種政見不要兌現也罷！

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首先，謝市長選舉政見說得很清楚，要送的是「Gogoro」，而非任一款「電動機車」，選前承諾送Gogoro，選後卻以他牌充數，這種作法就像民眾批評的，用青菜換鮑魚，不但天差地別，也有誠信問題。其次，如果基隆市府因財政不堪負荷，真的沒辦法送，其實無妨，只要誠實向市民說清楚，並鞠躬致歉。我想明理的基隆市民也不會太計較，一定可以理解市府的難處。

但謝市長不說明轉變的原委，也不表達歉意，卻執意以四萬元等級的電動機車來取代，似乎覺得只要有送就好，態度上似乎吃定民眾「不要，白不要」、「無魚蝦嘛好」，則讓人覺得謝市長委實太小看市民的智慧和程度。

最後，針對某一族群提出用公帑送Gogoro的政見，對於廣大的市民來說其實是很不公平的事，試問，其間如何界定？那送不騎車的人Gogoro有何意義？如果更廣大的市民也許想騎，他們為何要被排除在外？

社會學家邊沁曾提出一項理論，政府應「謀求最大多數人的最大利益」，謝市長明顯違反，只送給特定族群。如今實際接掌市政後，方才知道巧婦難為無米之炊，在左支右絀下想出一個「偷吃步」，那就是用不同等級的電動機車來應付自己達不到的政見，則讓人有魚目混珠的之感。從筆者觀點看來，這種「鮑魚變青菜」，骨子裡缺乏誠信和誠意，不兌現也罷！

（作者是國小退休教師）

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