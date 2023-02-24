自由廣場》蛋價議題跟著政治而來

◎ 邱炳進

蛋價與供應問題，近日再次鬧得沸沸揚揚，隨著總統、立法委員選舉將至，本是經濟層面的蛋價與供給問題，必然形成政治問題，否則一個台灣首富，富可敵國的郭台銘，也就不會關心蛋價議題，進而對執政黨開炮，而在野黨更質疑執政黨 「連雞蛋都搞不定，還搞什麼飛彈 」？

一些親藍媒體，更大肆炒作買不到雞蛋、無蛋可吃 。事實是如此嗎？昨天中午我到住家附近的愛買超市，仍然有蛋可買，只是一盒漲到七十元，再往景美市場內的雜貨店，前幾天批發價一斤漲到五十二元，零售價五十六元的白蛋，今天已漲到一斤六十五元，昨天下午四時多，再到附近的全聯超市，仍然買得到蛋，只是一盒要價九十元，貴了不少 。

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由此可知，媒體在報導雞蛋問題，不應片面聽信買不到蛋的消費者，如果採訪的時間是在晚上，更有可能蛋已售罄。零星個案，並不代表市場上買不到蛋，但經過媒體的大肆報導，消費者可能產生焦慮感，本來一次買一盒蛋的，如今一次買了好多盒，在需求熱絡但供給未增之下，零售價格自然提高，肥到商家，瘦了消費者。

批發價一斤五十二元，以前合理零售價格大概五十六元左右， 如今市價漲到六十五元以上，當然引起民怨。建議主管的農委會，應適時的擧辦記者會，向消費者誠實溝通以下內容：一、蛋源供應的實際狀況；二、雞蛋批發價漲到創新高一斤五十二元的原因；三、比較美、日、歐、新加坡各國與台灣的蛋價，向消費者說明台灣雞蛋的批發價，並沒有漲得不合理 。

執政黨面對已政治化的雞蛋問題，不能等閒視之，務必有效地溝通，不能重蹈「說不清楚、講不明白」的覆轍了。

（作者是教職退休）

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