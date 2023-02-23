自由廣場》稻米產業政策 走在正確道路上

◎ 陳駿季

日前有讀者投書指出，稻作四選三的政策是齊頭式平等，但面對氣候變遷嚴峻、水資源有限，以及國內水稻長期嚴重超產、供過於求，其實包括稻作四選三在內的稻米結構調整措施，是為了兼顧農耕環境永續、降低農民生產成本，且還能增加農民收益的完整稻米產業政策。

在稻米產業政策中，稻作四選三是一項調節稻米栽培面積，提高產地稻穀收購價格的重要配套措施。農委會輔導農民在連續四個期作中，自由選擇一個期作轉作水稻以外作物或辦理生產環境維護（俗稱休耕）。亦即，只要一個期作選擇不種稻，就可保有連續三個期作繳交公糧權利，這項措施不僅合理調減稻作面積平衡供需，提振產地穀價及提高農民收益，還可避免連作水稻衍生病蟲害加劇及土壤肥力不均，有助降低農民用肥施藥成本，對環境更友善。

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為了維護農民權益，農委會也提供綠色環境給付，搭配大區輪作的節水獎勵，除提高農民辦理稻米轉（契）作或生產環境維護誘因，也有助於節省農業用水，降低停灌風險。針對通過水稻友善耕作審認、有機或產銷履歷驗證者，則不受四選三的限制，可自行選擇是否繳交公糧，有助提供國人更多可溯源、安心的食米。

去年，農委會在各地農友支持下，推動稻米產業調整到位，稻作面積調整至廿三．八萬公頃，較往年減少約三萬公頃，同時帶動稻米產銷履歷面積由約二萬公頃大幅成長至三．四萬公頃；在去年稻作收穫期間，全國濕稻穀價格都維持在每百台斤一千元以上，第二期作新期溼稻穀價格更有高達一一○○元以上情形，為近五年最高，實質提高產地穀價及農民收益。

從提升糧食安全的角度來看，去年飼料用玉米種植面積約二．九萬公頃，比起一一○年增加四千七百公頃，大豆面積約五千八百萬公頃，較一一○年增加一二○○公頃，高粱亦由一一○年零星種植成長至約一千公頃。我們將逐年擴大種植飼料用玉米面積到五萬公頃、大豆一萬公頃及高粱三千公頃，持續提高雜糧自給率。

我們了解，農民在稻米轉作時，可能會遭遇各種問題。農委會及所屬農糧署、試驗改良場所，會針對農民的需求去輔導，適地適作，找到最適合耕作方式，也會協助找到農產品的出路。我們有信心，四選三等稻米產業政策推動後，可以維持合理的稻穀收購價格，農民將不再需要依賴繳交公糧來維持收益。稻米產業調整正走在一條正確的道路上，需要更多支持及努力，期待透過政策引導及推動，讓農民收益更好，農業環境更永續。

（作者是農委會副主委）

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