自由廣場》中國統戰官員與朝鮮通信使

◎ 王文勝

所謂「朝鮮通信使」是指日本江戶時代時，朝鮮王朝派往日本的使節團，目的在為促進朝日交流，日本這裡則希望透過與朝鮮的貿易，解決江戶幕府鎖國政策之下的對外貿易，也就是說，當時的日本雖是海島國家，但尚未變成海洋大國。

其實以台灣的歷史來說，清領時代的台灣從清朝來到台灣的遊台官員，也是差不多的概念，唯一不同之處，在於當時是清朝需要台灣的米糧供應，但反過來說，米糧外銷主要就是以清朝為主，這種海島國家身處極東位置，需要與亞洲大陸維持關係的古老思維在同一時期的島國，都有類似狀況。

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這次，蔣萬安讓台辦官員直接長驅直入進入中華民國首都台北，甚至還大搞黑箱作業，讓中國官員無法被媒體採訪，如此做法比江戶時代的日本和清領時代的台灣還要黑暗，朝鮮通信使去到日本，還大張旗鼓儼然天朝上國降臨倭寇島國那般，而那些清朝遊台官員來台，還得跟當時的台灣府知府報備，然後從台南府城出發。

但中國的地方台辦官員來到今天，除了機場露面一下，接下來的行程如同魔神仔那般完全不知所蹤，當年柯文哲市長時，還公開透明的把所有媒體叫上來採訪，現在蔣身為首都市長竟公然掩蓋中國統戰官員來台的所有訊息，身為反共的蔣氏政權的子孫，做法讓人不勝唏噓。

可以想見，中國統戰官員來台，一定帶著身在天朝上位的有色眼鏡來的，但和二百多年前不同的，台灣已進入民主且具有思辨能力的第二共和時代，這和清領時代各地宮廟、庄隘武力等諸國並立的封建時代，大大不同，更非卅年前那個極權戒嚴時代。台灣面對的是一個東亞大陸上、比起大清王朝更加極權的帝國，而身為台北市首都執政黨的藍營竟比當年的台灣府知府還不如，讓台北這個身為目前中華民國、台灣的首都變成統戰官員的藏身之地點，而立場偏藍的媒體甘願以政治立場和經濟利益為優先，放任國共兩黨私相授受，愧對身為一個媒體人的素養和腰桿，一點尊嚴都沒有，台灣的民主制度到底是進步，還是退步？

（作者是退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

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