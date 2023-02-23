自由廣場》蛋一顆八元，很貴嗎？

◎ 林志翰

維基百科上這樣描述四年前的「衛生紙之亂」，二○一八年二月底至三月初間，因廠商行銷手法不當和媒體報導造謠漲價，導致民眾一窩蜂搶購衛生紙。當時，在野黨政治人物搶拍大賣場架子上衛生紙空空如也的景象，推波助瀾了「衛生紙之亂」。

後來，行政院長的蘇貞昌一語中的，說著「無論你再怎麼會臀，我們一人都只有一粒卡臣」，點破民眾因恐慌而囤積衛生紙的盲目行為，更打臉在野黨政治人物或特定媒體搧風點火的造謠行徑。

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操作手法如出一轍，今年特定媒體與在野黨政治人物又要聯手造謠「蛋蛋的憂傷」。國民黨議員、立委「們」搶拍全聯賣場蛋架全空，痛罵買不到蛋是「無政府狀態」。徐巧芯議員更說著她在便利超商看見一鍋茶葉蛋僅剩兩顆的悲戚，去黃昏市場買一顆蛋要八元，只好忍痛買下十二顆。

全球性缺蛋的主因就是受到禽流感攪局，加上通膨造成國際糧價持續上揚，推升飼養成本，「漲價」只是反映成本的必要之舉。因為各國物價水準不同，比較一顆蛋多少元的意義不大，看「漲幅」就能知道台灣人有多幸福。

根據美國蛋業中心的統計資料，雞蛋價格比起去年同期足足上漲二二六％，家家戶戶意外興起養雞潮；日本雞蛋每公斤的批發價創下一九九三年開始公布統計數字以來新高紀錄，缺蛋也造成超商被迫停售部分商品。

筆者試問，這一波蛋價每台斤調漲二元、平均一顆蛋調漲○．二元，國民黨議員、立委「們」胡鬧炒作缺蛋危機的作為，有理嗎？徐巧芯「忍痛」買下一顆八元的蛋，是因為她違停從來不用被罰款，想拿一隻高達四萬多元的iPHONE13手機就有人送，才造成她如此「不食人間煙火」嗎？

（作者是國中教師）

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