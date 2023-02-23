自由廣場》共同行動 確保國際法勝利

◎ 何賽普‧波瑞爾（Josep Borrell）

人們將永遠記得在2022年2月24日這天，俄羅斯在未受挑釁的情況下對烏克蘭展開野蠻且非法的入侵。這場戰爭從開始到現在都是純粹的侵略行為，並明顯違反了聯合國憲章。這場戰爭既非「單純的歐洲問題」，也並不是「西方與其他國家的對抗」。這場戰爭關係到我們希望生活在什麼樣的世界：當一個擁核的聯合國安理會常任理事國非法使用武力被「正常化」，沒有人是安全的。這就是為什麼國際法必須在各地實踐以保護所有人免受強權政治、勒索和軍事攻擊影響。

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一年過去了，我們面臨著人們對於戰爭罪行和暴行的照片感到麻木的風險—因為這些照片實在太多；而我們所做的回應的影響力可能開始下降—因為我們不得不經常重複這些話；我們也可能感到疲憊、決心可能減弱—因為時間不斷流逝，而手頭上的任務依然艱鉅。

但我們必須持續堅定支持烏克蘭，因為俄羅斯每天都在違反聯合國憲章、透過帝國主義政策為這個世界創造危險先例；因為俄羅斯每天都在殺害無辜的烏克蘭婦女、男性與兒童，並對烏克蘭城市發射槍林彈雨、摧毀民用設施；因為俄羅斯每天都持續在散布謊言和捏造事實。

對歐盟與我們的夥伴來說，除了堅持我們的「三重戰略」，我們別無選擇：我們必須支持烏克蘭、持續施壓俄羅斯停止非法入侵以及幫助世界其他各國應對戰爭後果。

這也是我們一年來持續在做的事情—而且已見其效。我們對俄國採取了前所未見的制裁措施、降低我們對俄國化石燃料的依賴，並且在與關鍵夥伴的合作下，將俄國用以資助其侵略行為的能源收入減半。透過共同努力，我們還減緩了戰爭所帶來的影響—糧食和能源價格都在下降，這歸功於我們的「團結通道」與「黑海穀物倡議」。

若僅說我們希望烏克蘭有自衛能力是不夠的—需要方法來達到這個目標。因此，有史以來第一次，歐盟向一個受到攻擊的國家提供了武器。事實上，為了增強烏國保衛自己的能力，歐盟現在是向烏國提供軍事訓練的最大供給者。我們也提供大量金援和人道救援以支持烏國人民。而且我們已決定對烏克蘭加入歐盟的要求積極回應。最後，我們也正努力確保對俄羅斯犯下的戰爭罪行咎責。

烏克蘭已展現其非凡的復原力，部分因得到上述的支持。在聯合國大會中絕大多數國家的國際制裁與譴責下，俄羅斯已變得更加孤立。我們共同目標始終是確保民主的烏克蘭獲勝、驅逐入侵者、恢復其全部主權，並藉此落實國際法的效力。

最重要的是，我們希望烏克蘭得到和平—符合聯合國憲章和國際法的全面以及持久的和平。支持烏克蘭和追求和平是相輔相成的。

如果俄羅斯非法入侵得逞，其影響將波及全球。亞洲的潛在衝突熱點，如南海和東海、台灣海峽和其他地區，演變成公開衝突的風險將會增加。這也是為什麼歐洲和其在亞太地區的夥伴必須採取相同立場：亞洲夥伴在聯合國和其他場所對領土完整、主權和國際法的支持相當重要。同理，不僅在烏克蘭，歐盟致力在任何地方都維護國際法。我們為包含亞太地區在內的世界和平穩定而努力。

我們必須明確指出的是，俄羅斯的行為導致了糧食、能源和化肥方面的經濟衝擊。歐盟制裁措施從未包含糧食和化肥，我們也持續關注相關制裁是否導致任何意外影響。

總而言之，俄羅斯的入侵提醒了歐洲和亞洲都需要避免過度依賴。我們必須加強合作，以建造一個更加具韌性與包容性的經濟，保護我們的民主制度，並加強社會凝聚力。

歷史和正義都站在烏克蘭這邊，但為了加速歷史進程和實現正義，我們必須強化我們的「三重戰略」。我們知道這必須透過合作才能達成。這也是為什麼歐盟期待與所有夥伴在共同責任和團結精神下一同採取行動，以確保俄國的侵略失敗，而國際法獲勝。

（作者是歐盟外交與安全高級政策代表）

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