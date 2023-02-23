新聞線上》他們就是要你放下武器

記者陳杉榮

俄羅斯入侵烏克蘭屆滿週年，烏克蘭總統澤倫斯基率領烏國民眾抵抗強敵入侵，驚醒了長年歌舞昇平的西方民主國家，美歐也強力支援作為回應。在此同時，東亞的中國正提高對台灣的軍事威嚇，軍機軍艦天天在台灣周邊耀武揚威，台海局勢受到國際嚴正關切，美國也和日本、澳洲等國拉出一條警戒線，嚇阻中國蠢動。中共則調整戰術，多管並進，試圖從台灣內部洞穿，瓦解台灣，台灣人不可不防。

今日烏克蘭，會不會是明日台灣？中共的決定很關鍵，美國的態度更關鍵，日本的態度很重要，台灣人的態度更重要。習近平要成為和平的維護者還是民族的罪人？他會不會發動戰爭，製造人類的浩劫，成為人類的屠夫，在他一念之間。一旦發動戰爭，中華民族的偉大復興必然夢碎，中國人民必遭戰火蹂躪，中國共產黨政權必定垮台。美日歐等國捍衛台海和平的立場非常明確，在民主對抗獨裁的基本格局之下，已劃出不可侵犯的紅線。反倒是台灣，正成為中共政治作戰的試驗場。

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烏克蘭人民用鮮血和生命寫出抗敵史詩，台灣人有這種勇氣和韌性嗎？台灣人應該問問自己，當中國的軍機軍艦天天侵擾台灣，國民黨還派出副主席夏立言前往北京「建言」，對於中國軍事威脅，向王滬寧、宋濤等統戰高層表達了「一般台灣民眾心裡非常不安」。當敵人用盡各種方式「準備消滅中華民國」，夏立言連台灣人民「非常憤怒」都說不出口，也難怪中共持續利用台灣的政黨競爭，在台灣內部布建收買，分化台灣。

泛藍陣營在第一次政黨輪替後，杯葛潛艦等三項軍購案，令人記憶深刻，雖說扁朝無能，但朝小野大，泛藍親中，也是台灣無法購得八艘潛艦的主因。馬英九總統任內，大幅裁減兵力，情報布建萎縮，根本不用中共動手，台灣就自我縮編。蔡英文總統任內，軍人的榮譽感提升，國防預算持續成長，敵人則繼續滲透，並透過認知作戰，意圖瓦解國防戰力。近期突然冒出的反對「火山布雷車系統」，就是測水溫的樣板。

反對「火山布雷車系統」、散佈「疑美論」，挑撥美台關係，目的是要置台灣於死地。親中人士及中共外圍份子，說布雷會破壞生態環保衝擊旅遊，把台灣當戰場，非常可惡。這種理由就好像他們認定「吃餃子會噎死」，所以要大家不能種麥子、必須跟著餓死一樣荒謬。這些人不批判武力威脅台灣的中共，卻大罵民進黨政府為什麼還準備武器，為什麼還要反抗敵人。

反對恢復兵役、反對布雷這類意見，見縫插針，將會在媒體、在國會、在立委選舉，在總統選戰中陸續登場，他們說沒有武器，敵人就不會打你，要麻木台灣人民，毀掉這個國家，終極目的就是要軍人放下武器，坐等敵人登陸。台灣人一定要對這種等同於「叛國合理化」的言論說不，不然鼓吹支持中國「一國兩制」的浪潮將會跟著襲來。

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