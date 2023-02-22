自由廣場》真的需要到水火不容嗎？

◎ 施雅軒

中國中央外事辦主任王毅十八日出席德國慕尼黑安全會議時，提出「台獨行徑與台海和平穩定水火不容」，著實呼應十日中共中央政治局常委王滬寧在北京見夏立言時，所講「台獨與和平水火不容」，這雙方的「水火不容」，讓人想到台灣在二○○八年「共產主義」與「分裂國土（台獨）」擺在一起釋憲的那段歷史。

事件的源由來自一九九八年陳師孟，向台北市政府社會局申請「臺北市外省人臺灣獨立促進會」團體註冊，遭以違反人民團體法第二條「人民團體之組織與活動，不得主張共產主義，或主張分裂國土」予以否定，經提起訴願、行政訴訟駁回後，遂以爭點「人民團體法對主張共產主義、分裂國土之團體不許可設立規定違憲？」向司法院大法官會議聲請釋憲，也就有了「釋字第六四四號解釋」的出現。

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解釋文中提到，「由於我國特殊歷史、政治因素使然，中華民國與台灣這兩個符號的關係，是等號，或包含，不同政治立場者有不同解讀」，也提到「單純主張共產主義或分裂國土…縱使透過結社宣揚，吸引很多人，爭取到許多人的支持，如果已經成功說服多數人支持，使得共產主義能夠實踐，分裂國土能夠成功，這是社會多數的選擇，不能認為是一種緊急危難」。換言之，思想自由受憲法保障而存在，人民的自由選擇勝過一切，執政者的工作應是說服人民選擇此主張，而非禁止人民放棄彼主張，「國以民為本，社稷亦為民而立」，真的需要鐵口直斷「水火不容」嗎？這段釋憲案歷史，給人有不一樣的啟示。

（作者是高師大地理學系副教授）

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