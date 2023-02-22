自由廣場》烏俄戰爭週年的省思

◎ 陳建志

去年二月廿四日，俄羅斯總統普廷宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，為烏俄戰爭展開序幕。台灣也度過頻繁遭國際社會拿來對比烏克蘭的一年。同樣位於區域安全的要衝，經濟文化部分重疊，親俄、親中有異曲同工之妙，世界關注台灣，也關心民主如何對抗威權將帶來的戰爭威脅。

「今日烏克蘭，明日台灣」在烏俄戰爭開打後，迅速傳開。但部分卻並非讓台灣警惕的口號，而是夾雜挺俄「教訓」烏的脈絡下，強行推銷兩岸統一，一面讚賞俄羅斯武力強大，並刻意暗示擁有、改良俄制軍武的中國同樣強大。然而，隨普廷三天拿下基輔、一週拿下全國的謊言卻遭拆穿。

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國內親中派，挺俄羅斯聲音逐漸消減。取而代之的是，越來越來多台灣人認知中國的戰爭威脅離我們不遠，「兩岸不會兵戎相見」、「中國人不打中國人」只是空洞語言，訴諸少數人民族情緒的道德勒索。若戰爭開打是放棄抵抗，還是各司其職，盡自己力量提供協助捍衛領土，遺憾的是台灣社會需要透過烏克蘭血淋淋的例子，來喚醒長期分歧的土地認同。

某種程度，只是喚醒而非清醒。國民黨似是而非，不見棺材不掉淚的心向中國。從老到少緊抱九二共識甚至和平協議。類似先是中斷貿易、再做球給國民黨前往朝拜的爛戲，持續上演。

避談中國威脅，執意等到中國發動第一擊，才願意承認敵對狀態。國民黨喜歡說，從歷史教訓得知「戰爭沒有贏家」，卻不敢完整說明英國史學家李德哈特的名言，「倖存者的共同意見是，沒有真正的勝利者，只有普遍的損失者」。而且只在勝利能迅速贏得時，戰爭才會有利。

更直白說，只有侵略者能希望贏得迅速的勝利。國民黨舉凡上下，不提升戰備、不更新武器，不結交國際盟友，包裝在疑美、棄子論下的潛台詞，不正是準備迎接中國的入侵。如同烏克蘭裁減軍備、不加入北約的結果，是俄羅斯誤判情勢認為可以發動戰爭的遠因。

烏俄戰爭即將一週年，台灣社會備戰、應戰氛圍是否大幅轉變？或許後疫情的經濟衝擊讓民眾無暇也無心情，了解國際與兩岸議題。民進黨政府的責任重大，必須兼顧國內經濟與中國威脅。儘管難度不小，但台灣不孤單，有了烏克蘭經驗，明白告訴我們「想要和平，就應該了解戰爭」。

（作者是媒體工作者）

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