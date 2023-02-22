自由廣場》（林保華專欄）美中兩大陣營幾近攤牌

俄羅斯入侵烏克蘭將滿一年了，以美國為首的西方國家與中俄獨裁國家都有大動作出現，這些大動作顯示不同陣營，這一年來不同作為的總結與對未來的啟示。

二月中旬舉行的慕尼黑安全會議，俄羅斯入侵與台海和平成為焦點。從戰爭開始這兩者就出現了有機聯繫，西方國家試圖全力阻止另一戰火在台海爆發，因此必須全力支援烏克蘭，避免入侵成功而鼓勵中國入侵台灣。在安全會議上，西方國家向中共外事辦主任王毅拋球，希望他發表溫和言論，即使明知那是一片謊言，大家都有一個下台階。豈料王毅反而加重語氣發出武力恐嚇台灣的嚎叫。

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接著，廿大後接替王毅職務出任外長的秦剛在北京發表演講，強調中方將提供「中國人的智慧」繼續勸和促談，謀求共同安全。後面跟著一句重要的話，要求有關國家立即停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

王毅的戰狼角色在全球深入人心，所以習近平越級提拔秦剛出任外長扮演狐狸角色。外界以為中國外事部門出現兩個調子不同的司令部，其實都是中共一向恐嚇與欺騙交織的「兩手」，這就是「中國人的智慧」。

再早些發生中國間諜氣球入侵美國領空事件，美國將之擊落引發中國咆哮，從官員到官媒充斥對美國「霸權」的斥責。中國一直反對美國把中國當作「競爭對手」而力求成為「合作夥伴」。美國這時才明白，所謂合作，就是對中國的入侵滲透美國也必須採取合作態度，中國國民黨就是中國樹立的合作典範。這導致一直期望與中國有若干合作的美國白宮與國務院，只能取消布林肯對中國的訪問，中美關係進入拜登上台以來最惡劣時候。

接著出現的大動作就是拜登訪問烏克蘭表示堅決支持對抗侵略，王毅則訪問莫斯科促和。表面看是美國好戰、中國和平。然而開戰以來美國與西方國家對烏克蘭反侵略的支持一直是公開進行，中國表面中立，實際不知輸送多少軍用物質到俄羅斯，並且轉售俄羅斯燃料以應對西方的制裁，自己還賺一筆轉手費，還要另立人民幣結算中心。布林肯批評中國腳踏兩條船，然本質上是站在與俄羅斯有共同暴力專制理念一方。一年前習近平已經表示與普廷的合作無上限，如今中俄自然更加緊抱一起，美國正在警告中國將向俄羅斯提供「致命性支援」，北京的促和只是協助普廷度過難關。

歐美與俄中的對抗，引出了台灣，使以前不關心台灣的歐洲國家加強了與台灣的政經關係，歐洲各國議員來台絡繹不絕。如果中俄公開聯手入侵烏克蘭，就意味著歐美必然也要跨過紅線，依照烏克蘭總統澤倫斯基的說法，那意味著第三次世界大戰。所以秦剛要將烏克蘭與台灣切割，企圖孤立台灣自行吞併，然而這已經是不可能的事。習近平這個怕死鬼敢引發大戰嗎？氣球事件所暴露出來中共軍情部門、外交部門的混亂，不知道有多少「賣國賊」在期待這一天。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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