自由廣場》（鏗鏘集）死鴨仔硬喙桮

◎ 王景弘

習近平搞霸權擴張，被民主國家群起抓包，忙著找下台階，只會硬嘴巴，跳針美國把中國當競爭對手和嚴重挑戰是「戰略誤判」，想以「誤會一場」化解它霸權主義帶來的危機。

美國也「聽其言觀其行」，中國企圖改變現狀，見諸文字，付諸行動，不但在台海、東南、南海軍演威脅不斷，間諜氣球還飛越美國本土軍事基地，敵意物證俱在，沒有誤判的空間。

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中國想以「誤會」解套，但美國對中國的長程戰略不變，重在避免衝突與對抗，短期急務在嚇阻中國武力犯台，美國預防戰爭的佈局，有軍事備戰，外交集體施壓，經濟抵制，但不是犧牲原則以「避戰」。

美國應付中國，不再用「給面子」或約制台灣，在習近平公然挑戰下，美國掀出「維持現狀」和不容武力改變現狀的底牌，分清加害人與被害人，而不是不分是非的用「雙方克制」含糊回應。

民進黨政府與美國共識，堅定維持現狀，中國卻不滿美台關係改善，野蠻的以武力相脅迫，造成台海情勢緊張。

依戰後東亞安全秩序，美國以安保條約負責日本安全，要保日本就要保台灣，因此，台海有事，日本就有事，日本有事，美國就有事。

美國不要衝突，重在防範未然：促成各國政要訪問及表態支持台灣，各國軍艦通過台海，與盟國聯合軍演，警告中國不能以武力改變現狀，加強與中國週邊國家的合作，包括恢復在菲律賓的基地；清晰定位「一個中國」並不包括台灣，加速提供精密武器，提升台灣自衛能力。

中國經濟成長和軍力擴張，得利於全球化，但它不守規則，霸權擴張造成情勢不穩，導致外資逃亡，經濟困難，社會不穩，正衝擊共黨專制政權。半死的鴨子只有硬著嘴皮，重彈老調「反台獨」，「堅持一個中國」。

（作者是資深新聞工作者）

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