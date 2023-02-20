自由廣場》蔣萬安拆什麼彈？

◎ 黃如輝

蔣萬安市長與二二八事件受難者私下會面，部分媒體用「拆彈」來形容，實在讓人難以接受。受難者經歷失去親人的痛苦，事後歷經戒嚴高壓監視下「郎抓厝拆」的心情，要求一個誠摯道歉，卻遠不如蔣萬安市長的政治前途？

二二八事件各界可以有不同的看法與見解，令人不解的是，當時執政的國民黨與國民政府派陳儀接收台灣，陳儀施政引起二二八事件衝突，以民主政治責任而言，國民黨難道不應該誠摯地向受難者、家屬與台灣社會道歉嗎？兩千年民進黨剛剛執政發生「八掌溪事件」，行政院副院長游錫堃負起政治責任，向遇難家屬與台灣社會道歉，並檢討與改進。如果當時沒有人為此負起政治責任，試想台灣社會能夠容忍民進黨執政嗎？二○○九年八八風災重創南台灣，當時行政院秘書長薛香川失言，即道歉辭去職務，這是民主政治最起碼的負責態度。但二二八事件時執政的國民黨享受了民主，卻忘記伴隨而來的政治責任，連道歉都顯得政治機關算盡。

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客委會每年在原住民紀念日都會登報向原住民致敬，就是「你的篳路藍縷 我的顛沛流離」的歷史回顧。蔣萬安市長「拆彈」成功與否留待社會公評，但把蔣家當作政治資本，就要負起無可拋棄的政治責任，道歉少了「誠意」，則歷史心結還是會如影隨形跟隨著蔣市長與國民黨。

（作者為農改場技工，歷史碩士）

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