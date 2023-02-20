自由廣場》軍武迷說話：烏俄戰爭周年 國軍的變與不變

◎ 諸葛風雲

俄羅斯總統普廷揮軍入侵烏克蘭即將屆滿周年，近一年來的戰況，對我國防的影響，頗值得觀察。在因應戰爭型態改變而做的調整方面：

一、役期恢復為一年：在民意的高度支持下，義務役役期將恢復為一年，展現國人自我防衛的決心。但國人對於國軍訓練內容與成效，普遍仍有疑慮。

請繼續往下閱讀...

二、海空特別預算：加速採購美製魚叉飛彈、海馬斯多管火箭、國造雄風三型超音速飛彈等各類裝備，打造台灣為刺蝟之島，增加源頭打擊能力，以嚇阻敵人野心。

三、提高國防預算加強軍備：包括潛艦國造、採購F-16V戰機、勇鷹高教機、汰換海軍艦艇、採購M-1戰車等。但空軍IDF後續的下一代戰機研發未全面啟動，而海軍自我設限的震海案及神盾艦仍充滿變數。

四、無人機研發與採購：成立無人機國家隊及研發聚落，但各軍種尤其是陸軍，仍未能對於無人機的運用進行調整。

至於「不變」，則多肇因於軍方高層尤其陸軍將領的保守心態及面子問題：

一、換湯不換藥的「近戰格鬥技能」：為降低反彈，將「刺槍術」重新包裝，以延續「傳統」。殊不知各國都是軍械訓練最為優先，有槍幹嘛用刀，刺槍已經淪為表演性質。

二、荒腔走板的踢正步：陸軍官校明（二○二四）年百年校慶，不但要恢復正步，更增加推槍的動作，與北韓、中國閱兵高度雷同，國防部還大言不慚表示可提升官兵榮譽及向心力，為戰力奠基，甚至有媒體指稱是邱部長親自指導。

面臨灰色、多域、不對稱等新型態作戰，國軍急需進行組織、訓練等大規模軍務革新。台灣人民已經展現防衛決心，但我們不願被昏庸的將領當砲灰及韭菜使喚，陸軍仍主導國防事務及各作戰區的指揮權，政府高層應正視這問題，才不枉國人的期待。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法