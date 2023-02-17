自由廣場》超高齡社會與「地方消滅」

◎ 劉兆隆

台灣高齡人口增加迅速，目前已有四縣市提前進入「超高齡」社會。但是目前各地方政府的政策規劃與思考，似乎仍停留在九○年代的國土再造的階段。都會區強調交通建設或是爭取蓋捷運，農業縣市則在力求整併升格，這些思考似乎都沒有看到對即將到來「超高齡」社會的因應。

依據內政部最新統計，去年嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣的老年人口比例都超過二十％，其中嘉義縣更高達二十一·六九％，是全台最老縣市，其後排名依序為台北市的二十·九一％、南投縣二十·一三％及雲林縣二十·一二％。若以六都來看，台北市排名第一，其次依序為高雄市十八·三三％、台南市十八·○三％、新北市十七·○五％、台中市十五·○八％及桃園市的十四·二八％。而若是以該鄉鎮市沒有三十五歲以下年輕人定居作為「地方消滅」（表示該地區不可能會有新生人口，最後終將廢村廢鎮）的標準，據國發會的統計，台灣未來有三分之二的鄉鎮市都將面臨震驚日本的「地方消滅」危機。

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超高齡社會的鄉鎮市的發展需要，與目前的需要是截然不同的。它可能不需要更綿密的道路與重劃區，但可能需要更密集的老人公車網路；它可能不需要更綿密的醫療院所設置，但各偏遠地區的鄉鎮衛生所可能更需要達文西遠端手術設備，以及發展無人機送藥網路。而都會區更應該利用智慧城市的相關建設，發展對高齡友善的各種建設與運輸系統，甚至是老人的醫療定位、遠端救護的智能系統，以滿足超高齡社會的需要。

其次，中央政府更應該思考福利體系對「超高齡」社會支出的因應。這不僅是全民健保、公保與勞保的耗損與不足，更應該適度考慮物價的通膨因素予以及時調整，否則台灣會有很高的比例人口成為活在最低生活水準下的「下流老人」。特別是這將會形成對於部分縣市的稅收不足問題，現行的統籌分配款的方式顯然已無法因應地方的發展。這些問題都應該加以思考。

人口是台灣競爭力與國家安全的關鍵，超高齡社會需要有新的人口政策與地方發展思維，如果未來主政者沒有盡早思考規劃，國家將沒有下一個十年。

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授）

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