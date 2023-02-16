自由廣場》那天捐血的人好多···

◎ 陳宏煇

上週五下午，特別請休假到捐血中心捐血，但並非是因為全台大缺血而響應捐血，而是每兩週就會固定到捐血中心報到，因為捐的是血小板。

過往平日捐血中心的人潮都是稀稀落落，但那天捐全血的人卻非常多，填寫完捐血登記表及量測血壓後，約莫等待了十分鐘，輪到筆者面談體檢，通過血液檢驗後，確認可以實施分離術血小板捐血後，工作人員還送了一張牛排半價券給我，一看是知名連鎖餐廳的牛排半價券，這才明瞭為何平日下午會有那麼多人排隊捐血。

請繼續往下閱讀...

過去，每逢寒、暑假全台血庫必定會缺血，尤其是寒假，因為捐血大宗是學生和軍人，而學生在寒、暑假期間多在打工，不在學校，學校不會舉辦捐血活動，血源便少了三分之一，至於軍人則是因為農曆春節在寒假期間，軍人分批休假，營區也不會舉辦捐血活動，血源又少了三分之一，所以寒假期間缺血最為嚴重，這也是血液基金會之所以在每年一月辦理捐血月的主要原因。

事實上，每年一、二月是缺血最為嚴重的兩個月，血液基金會一直無法有效解決這兩個月嚴重缺血問題，只能藉由媒體不斷呼籲民眾踴躍捐血，其實從紫南宮捐血送錢母大排長龍、捐血中心與連鎖餐廳合作送半價牛排券吸引人潮，建議血液基金會應從捐血民眾的「需求」下手，並與宮廟或企業等合作，贈送民眾喜愛的錢母、半價牛排券或商品禮券，以吸引民眾主動捐血，讓一、二月缺血的危機不再年年出現。

（作者捐血千次、大學生輔人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法