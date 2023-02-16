自由廣場》主動走出建交的第一步

◎ 田台仁

眼見時下二○二三年的中國，人口紅利不再，經貿信譽掃地，各種互惠交易的表層下，都隱藏著：無法預知的欺詐、矇騙與監視。那全世界還剩下啥理由，需繼續奉行北京公佈的警告，不准與台灣建交的緊箍咒？除了利誘各國上鉤，難道北京敢向任一與台灣建交之邦國開火？

再說，台灣重要性在美國國會也愈受重視。美國共和黨眾議員帝芬尼強調說：「台灣不是中國一部分，台灣有自己身分認同，有自己的國家，這會是未來我提出任何法案的基礎。」他於二○二三年一月取得十八位同黨議員支持，提出美台建交決議案。

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雖然白宮到目前沒有明示要和台灣建交，然而，也沒有抑止任何邦國與台灣建交的動機。世界潮流都走到這地步了，台灣又為何不敢踏出表示樂意和各國建交的第一步呢？

若說，這是國際慣性，是從一九七二年以後季辛吉取向所帶來的國際慣性，那也說得通。但仔細審視季辛吉如此取向的當時主客觀狀況，和當下國際現勢比較，不難發現真的是天差地別，陰陽分隔的不同時空了。

鋪陳台灣，主動公開覓找願意和台灣建交的邦國，把台灣民主化後的跳躍進步，展現成人類文明的櫥窗，列出台灣能為世界提供的福利與進步，難道不就是一項既主動，建設性很高的作業嗎？甭需勞民傷財地大興土木辦國際性運動會、博覽會等。誠意的邀請，加上誠意的後續追蹤，不怕沒有邦國願意來和台灣建交的。

路是人走出來的，這條不通，就尋找開闢新路，畢竟這就是讓文明進步的唯一途徑。

（作者為經濟學人）

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