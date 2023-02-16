自由廣場》我與星雲對辯佛牙舍利真假

關於佛牙舍利真偽之辯：內幕、證據與方法學

◎ 江燦騰

星雲法師過世了，活九十七歲，是臺灣僧人中僅次於印順法師的第二高壽者。本文想再次回顧星雲法師利用假佛牙蓋超大型「佛陀紀念館」的背後歷史爭議，讓為星雲人間佛教事業成就大捧特捧者，有所反思。

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沒有反省與相關專業批評，臺灣社會的大眾信仰是不會有所精進的。不過，事情的開端，我們稍後就會詳說。此處先從二○一一年十二月底，在我們當代臺灣佛教界中所曾出現的最熱門新聞說起，就是高雄佛光山寺籌建多年的「佛陀紀念館」風光開幕。這對於不少喜歡佛教觀光娛樂者，當然是很好的新遊樂去處或堪稱當代最佳佛教文化觀光區壯麗景點的出現，至於持不同立場者，也可有其他選擇。

但是，作為一個長期堅持學術理性原則的當代歷史家，我則是想藉此反思：類似這樣的「大佛文化」又再度出現於臺灣這一片既狹小又壅擠的美麗國土上，是否必要？以及其在臺灣本土佛教文化與生態美學上的真正創新意義或其社會傳播的實質效用，又有哪些是值得我們重視？

基於宗教信仰的自由原則，我們每個人事實上都可以有不同的答案或選擇。只是在此，個人並不準備採取類似先前應大陸《南方周末人物報》主編邀請時，嚴厲批判星雲過度商業化和庸俗化的浮濫作風那樣，直接的就嚴詞評論有關「佛陀紀念館」隆重開幕後的種種可能問題，以及不久可能會面臨的幾種值得憂慮的狀況；而是重提一篇我當年與一群臺灣學界的有志同道，公開強烈質疑佛光山迎假佛牙的全文：我們這些學者，所針對的，正是質疑佛光山的創辦者釋星雲，當時他想藉著「迎佛牙」的契機，以作為他日後增建新「佛陀紀念館」的緣起，是不當的。其原因為何呢？

這是由於，我當時根據本身曾探索多年佛教史學知識的專業性判斷，已可明確地認為：釋星雲所宣稱將要增建新的「佛陀紀念館」來供奉「佛牙舍利」的緣起，不應該是來自一顆根本就是「假佛牙」的取得；但釋星雲當時卻硬要說，他所迎的那顆，其實是「真佛牙」，並要大家不要懷疑。而我當時是斷然不能同意像他這種「反智論」的信仰至上主張。因此，當時雙方曾爆發了空前未有的「真假佛牙」大論戰。而我事後也在《當代》雜誌的第一三○期（一九九八年六月)，就事情始末發表「關於佛牙舍利真偽之辯 ── 內幕、證據與方法學」的全文。

我迄今仍認為：這是有公是公非的佛教史爭論，不應沒有原則和隨意放棄堅持。

（作者為大學退休教授）

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