新聞線上》郭戰朱侯話正酣

記者陳杉榮

鴻海創辦人郭台銘藉由新春拜會前立法院長王金平的機會，釋出有意角逐二○二四總統大選的態度，這個預期中的表態，再度攪亂國民黨一池春水。雖然新北市長侯友宜在黨內的民氣旺盛，但黨主席朱立倫仍不忘情於總統大位，可謂局勢明朗，局面未定，而為了國民黨的勝選，連前主席洪秀柱都公開力挺侯友宜，侯朱觀望，郭董參戰，這場戲真有得看。

郭台銘經營事業有成，本身具有相當霸氣，過去捐輸給國民黨，一擲千金，國民黨對他自須幾分禮遇。郭董有全國知名度，是成功企業家，他要參選總統，民間支持度頗高，各項民調居高不下，不管他施壓國民黨拿出一套辦法，還是施壓朱立倫等他一個人，郭把商場上唯我獨尊的作法拿來對付國民黨，四年前可以，四年後可能吃不開。

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四年前韓國瑜出馬角逐總統爭議極大，除了剛當選高雄市長有背信之嫌，韓本身的政治形象不高也是因素，郭算是「有機有乘」，這也是黨主席吳敦義特邀入黨的原因之一。四年前郭民調輸人，宣布退黨大罵國民黨「分贓、腐朽」，這筆帳沒做清楚的交代，可能不容易善了。而且他在中國經營的事業龐大，兩岸對峙，輕易地成為「中國人質」，要人民如何信賴他捍衛台灣？加上郭未曾正式經歷大選，選舉過程殘酷無情，「驚爆點」加「未爆彈」，後座力未可知，殺傷力可能非常大。

侯友宜兩任新北市長，現在站在制高點，他有豐富的選舉經驗，經營基層的手法細膩，也曾受扁政府重用，中間選民，甚至說淺綠選民對他也不排斥。他在台灣敏感的省籍政治中，還有個很微妙的利基，蔣萬安當選台北市長和張善政當選桃園市長，外省人的參政危機感大幅下降，為侯在國民黨內爭取出線營造了友善環境。侯也有缺點，選總統「半途落跑」必遭批判，他從未就台灣的國家論述發表任何看法，只想「侯侯作代誌」，這交不了差，選民不會放心。

朱立倫仍在等待機會，他有多次選舉經驗，現在民調居於劣勢。若要對比，蔡英文也曾接連在新北市長和二○一二總統選舉敗選兩次，朱二○一六「換柱」後大敗，其實也不算什麼！他這回派出副主席夏立言訪中，這張「中共牌」看似達陣，卻是被看破手腳，應該沒得分。如今郭台銘加入戰局，國民黨必須做個交代，台灣的選舉沒有什麼不可能，郭侯朱要怎麼分合，這幾個月，國民黨或許將展開一場驚奇之旅。

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