自由廣場》 台灣需要自己的防災食品

◎ 區肇威

台灣是一個常有颱風地震的國家，現在甚至可能有戰爭危機。面對突發狀況，政府不可能在應對災難當下，還撥派人手為民眾提供基本需求。在發生災難最關鍵的前七十二小時，必須有供民眾可以自我照顧的物資，讓他們不必為了生存而冒險。而防災食品不僅是救援隊需要，民眾也需要。

過去慣常準備的泡麵餅乾，面對災難的時候，不符運送成本（泡麵輕而體積大）、需要大量才能吃飽（餅乾的飽足感不足）等劣勢，已不符現代災難需求。防災食品在臨近的日本已存在多年。它們可以在網路或特定的賣場採購，加熱的防災食讓民眾在不需外援，自行加熱擁有足夠熱量、色香味全的食物。民眾不需定時定點聚在避難所也能吃飽，從而可以投入或協助支援，甚至可以離開災區，前往更安全之處避難，讓災、戰區淨空。

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一份足夠熱量的防災食是一份主食加主菜。附有餐具、加熱包等配件，從拆包裝後不到十五分鐘，一份熱騰騰、可以自理的防災食就出現在眼前了。台灣目前已有防災食的技術。一是國軍既有的加熱餐技術，只要授權廠商民規版即可販售。軍方可以從銷售收取權利金，作為回饋國防資金來源。二是在政府的協助下，鼓勵食品廠商取得國外既有的技術，授權在台生產及販售。

最下策，就是運用現有的即食飯保久技術，現行廠商無菌真空包裝的主菜know-how，加上自行研發加熱的技術，然後再包裝販售給民眾。但這是最曠日費事，緩不濟急的做法，一切的研發跟整合都要重新來過，無法滿足台灣當下隨時可能臨戰的需求。

有了防災食品，不但可以減輕國防單位的負擔，地方政府、支援團體、警消、民防，甚至里長，都可以騰出雙手去做更多更迫切，且更需要的任務。至少在面對災難時，倖免於難的民眾在挨餓、受凍這兩個挑戰中，可以免除其中一項難題。

（作者是軍事刊物主編）

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