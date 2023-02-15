自由廣場》 有意投共的人，想清楚了嗎？

◎ 李純

中國共產黨是一個無神論、靠謊言及暴力建立的政權，無奈許多台灣人長期受到錯誤資訊的影響，鼓吹要跟中共和談，許多拿著台灣退俸的退休將官為著私利，甘心淪為共諜，未戰先降，更以為投降後，將來在中共體制內有高官厚祿，這樣的認知及行為實在是可憐，可悲，可惡，可恨。

貪生怕死是人性的軟弱，但以為投降中共就會有和平的人，實在太天真了。投降中共後的下場是什麼?可以由歷史作為借鑑。

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首先來看昔日投降中共的國民黨人有何下場？一九四九年毛澤東喊話要國民黨員投降。當年大批國民黨員、公務員及國軍向共產黨投降，但不到一年，韓戰爆發，大批投降國軍被推到最前線去當炮灰。他們不是死在戰場上，就是在戰後遭處決，僥倖存活者在文革時期受盡屈辱，保守估計有五百萬名國民黨軍政人員受害，從最早投共的，到被俘虜或逃亡的都不放過。

沒有人喜歡戰爭，但靠下跪換來的和平是非常短暫的，作為亡國奴後，中共很早就喊出「留島不留人」，屆時男性可能被殺，女姓可能被姦，年輕人可能被送往新疆集中營思想改造。在一個不講人權的政權下，人命是不值錢的。中國人口多，最不缺的就是「人礦」，而國民黨現在卻一味談和，也真不會從歷史中學到教訓。

二戰時，整個歐洲淪陷，英國面對納粹強敵，孤立無援，許多主和投降派，主張與希特勒和談，但時任英國首相的邱吉爾在這個黑暗時刻著名的演說，他要英國人認識納粹的本質，並要英國人奮勇戰鬥，直到黎明到來，因為邱吉爾的眼光明亮及勇敢，扭轉局勢。台灣人人希望和平，但要發起戰爭的是中國共產黨，如果真的有一天，需要你我捍衛家園時，讓我們一起勇敢守衛家園，我們相信邪不勝正，因為投降中共只有死路一條。

（作者是音樂老師）

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