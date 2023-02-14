自由廣場》別傻了 中共絕對不是來弔唁的

◎ 陳啟濃

星雲法師圓寂，中共要組團來弔唁，充滿政治算計，有的是隱瞞冒用假身分，有的素行不良有打壓宗教的紀錄，這樣偷偷摸摸欠缺光明正大的行徑，政府當然要嚴格把關。對宗教的追思行為，像中共這種欺騙、傲慢的政權，此種行徑只會顯示宗教其實只是中共亟欲利用的工具，因為他們骨子裡根本是無神論的統治思維。

中共安排的弔唁團中有人權惡棍，以往都是從事打壓中國法輪功人士的惡劣行為，手段殘忍無所不用其極。這樣的人也要來台灣追思宗教領袖，根本是天大的笑話，對於法師也是最大的羞辱。把他阻擋在國門之外，更是彰顯台灣重視民主人權的價值。

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台灣被全世界公認為「萬神之島」，信仰自由，宗教在台灣得到發展受到保護，這是屬於台灣人的驕傲。然而我們千萬不要天真到受到中共宗教手段的蒙蔽，誤信中共會真誠的利用宗教來做所謂的民間交流。所以這次中國弔唁團取消來台，凸顯的是中共不尊重宗教，玩弄台灣人對宗教的熱忱。

星雲法師一生一直認同自己是中國人，然而他一輩子都在台灣，從來沒有想過要回到中國定居。因為法師早已看穿中共對宗教完全不尊重的統治手段，這幾天那些要政府開放所有有爭議的中國人來弔唁的政治人物，理應學學法師的智慧。

（作者曾任政戰預官）

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