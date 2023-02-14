自由廣場》國台辦打臉習金句

◎ 施雅軒

中國人民日報海外版十三日發佈「民進黨當局阻擋大陸弔唁星雲法師代表團赴台」一則新聞，提及中國弔唁團循正常途徑統一辦理赴台手續，由於台灣方面阻擋導致無法成行，基於以上現象，陸委會其實在十一日新聞稿已說的明白，某些人未成行的關鍵，在於未能依循「既有聯繫機制聯繫陸委會」，看來「尊重」二字，國台辦遠遠不如整天喊著打擊台獨的人民解放軍。

央視網的「國防故事」單元裡，在七、八兩日播放「聯合作戰陸海爭鋒」上下集，在這場第七十二集團軍所舉行的紅藍對抗的兩棲登陸演習，在紅軍必勝的劇情下，出現一個相當有意思的亮點，那就是扮演藍軍的士兵，帽子或肩章上有著台灣人相當熟悉的「車輪排」，即所謂的「中華民國國徽」，在軍隊視為國家主權的象徵之下，這種神來之筆恐怕會有寫不完的報告，不過如此「尊重」台軍的統戰手法，國台辦實在遠遠不及。

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故事的結局是一行人到江蘇宜興弔唁，假如國台辦在乎陸委會的公權力角色，一開始就不該想賭一把試試，失敗了再呼天搶地說台灣「罔顧基本的人道主義」，藉此尋求政治局委員針對統戰失敗的諒解，因為這種行徑，簡直就把去年十月共產黨習老爺子在廿大開幕式喊的「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞」放在地上摩擦、踩踏，國台辦呀！看來下次「自我批判」已經有了素材，那就是被打臉的習金句。

（作者是高師大地理系副教授）

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