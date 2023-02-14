自由廣場》（北社評論）跟著圍堵中國侵略的國際潮流走

◎ 陳怡伸

二月初，美國軍方宣布發現中國間諜氣球飛入境內，出現在蒙大拿州上空，並在飛越數個美軍戰略要地後，於四日被美軍擊落，這兩天又分別擊落間諜氣球，美國官員透露，間諜氣球裝有通訊設備，屬「解放軍偵察計畫」的一環，中國「侵門踏戶」的侵襲行為，引起中美關係再度緊張。

習近平當第三任中國國家主席後，確立了個人獨裁體制，中共黨內沒有制衡力量，此時若習近平對國際局勢有誤判，將可能為世界帶來無法想像的災難。

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去年美國眾議院議長裴洛西女士率眾訪問台灣，習近平大怒，對台灣海峽進行封鎖及飛彈試射，暴露其侵略台灣的野心及欲改變現存國際秩序的意圖，此舉不僅沒有達到中國預期恐嚇國際效果，反而激怒了國際，讓世界對中國野蠻侵略行徑有直接的認知，各國紛紛改變其對中國之戰略，在美國、歐盟、日本、加拿大及澳洲等主要民主國家的合作下，國際間形成一股「圍堵中國」，甚至應該說「圍堵中共」的氛圍。

然而中共以誇張文宣內容進行大外宣，吹噓其實力已經超越美國云云（客觀上美國仍處處居於中國之上），惟若吹噓久了，連習近平都相信「東強西弱、東昇西降」鬼話，習就可能誤判。中國以間諜氣球侵入美國之行為，侵犯美國之領空，屬於違反國際公法之侵犯他國主權行為，對美中關係的殺傷力不可小覷，由此可以推測中國真的存有挑戰現存國際秩序、取代美國強權地位的野心，其侵略台灣只是統治世界的第一步驟而已。

日前外傳美國眾議院新議長麥卡錫有計畫於今年春季訪台，現在國際情勢是自一九四九年以來對台灣大好的局面，台灣可以拓展國際合作之際，中國國民黨副主席夏立言卻率團訪中尋找合作，又頻繁以「避免挑釁中國，才能維持兩岸和平」的論調，散佈失敗主義的訊息。

期待國人了解：投降換來的短暫和平假象，將使我們所有民主的成果毀於一旦！我們將退回到毫無人權、身家性命不保的恐懼生活中而萬劫不復。

唯有國人團結一致，堅守民主價值，展現維護台灣國家主權獨立的決心，強化國防及民防，在國家戰略上跟隨國際潮流─堅決抗中，讓中國知道「台灣不是好惹的」，迫使中國放棄侵略的野心，方為維持和平之道！

（作者是北社社員、執業律師）

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