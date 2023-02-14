社論》星雲去世所引發的政治漣漪

國際佛光會創辦人星雲法師去世，佛光山昨天為他舉行頌讚典禮。本名李國深的他，中國出生，童年出家，在台灣立業，從佛光山擴及國際，傳揚佛教。宗教領袖的身分之外，星雲從不避諱表達政治立場，曾是中國國民黨中常委，也與中國維持良好關係；中國國台辦強調他「堅定支持統一，堅決反對台獨」，國際新聞媒體BBC說他是「遊走在台海兩岸的政治宗教家」。

有這樣的背景，星雲去世，中國方面由國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等組成弔唁團前來，我國陸委會批准一百二十人入境，另批駁十二名國台辦及共產黨統戰部現職官員。中國就此指責我方「罔顧基本人道主義」、「致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦」。台灣的各方反應多元，從立委促北京不要耍政治，質疑無神論的共產黨統戰官員來弔唁宗教領袖別有所圖，到陳建仁內閣未能把握交流、和解、破冰的機會云云，凸顯了與中國關係議題的爭議性。

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陸委會的決定，整體來說，合情、合理。基本事實是，我方同意入境弔唁者含括星雲的中港親友、各方寺友、信眾及宗教人士，該來的都來了，不該來的不能來，民間宗教交流了，「後事不能圓滿舉辦」只是中國官方胡說。其次，陸委會與國台辦往來，有溝通聯繫機制，國台辦官員這次未循既有機制，也沒有事前聯繫，行不由徑，反怪我方不許，真是豈有此理。中方官員企圖蒙混過關，也顯現在江蘇揚州副市長劉流隱瞞官職，申請文件身分造假。最主要的，是迫害宗教惡名昭彰的葉小文，也在弔唁團之列。

葉小文其人，從共產黨統戰部宗教局到後來加掛的國務院宗教局，擔任局長主導並執行宗教統戰近二十年，曾大言不慚說出共產黨的宗教觀，「共產黨人不信教，信教的人不入黨」。中國在共產黨一黨專政之下，宗教團體及信眾一直是統戰工作的對象，一旦不受其控制，打壓迫害不遺餘力；藏族、佛教、法輪功、天主教、基督教、維吾爾族等都是受害者。中國的宗教自由在全球排名末段，葉小文是罪魁禍首之一，准其前來，形同迫害宗教自由的幫凶。

正因如此，美國、加拿大、英國都有對葉小文的訴訟、抵制或禁止入境。這一號人物，二○○九年曾前來台灣，以暗諷達賴喇嘛「人禍」、「假和尚」，引發各界撻伐，民間團體群起抗議，經馬英九政府列入黑名單，立法院及十六縣市議會後來通過「不邀訪、不歡迎、不接待人權惡棍」或「三不」議案，展現台灣重視人權自由的立場及廣大民意。這次陸委會拒絕葉小文率團前來，假借弔唁之名行統戰之實，葉小文事後反控我方「政治操作」；做賊喊捉賊，指的就是這種人的嘴臉。

尤有甚者，中國方面據報導事前曾要脅，若台灣不准葉小文與國台辦、統戰部官員入境，就禁止中國佛教協會僧眾等前往。同時，國台辦副主任龍明彪日前去星雲故鄉江蘇弔唁，猶不忘重彈為「民族復興、祖國統一」盡心力云云，宗教須為政治服務的馬腳，在此展露無遺。

陸委會拒絕葉小文一干人等入境，義正而為所當為；如准許這種殘害宗教自由的人物前來，不啻向世人宣告台灣的「人權立國」是搞假的。更基本的，無神論的中共政權，維護一黨專政的本質世人皆知，宗教須為它服務，否則迫害無所不用其極，這也是常識；立委林俊憲因而質疑：「請問一群無神論者來弔唁宗教領袖做什麼？」離譜的是，我們內部總有一些人乖離常識和常理，盡說些莫名其妙的話語，藉機混淆視聽，討好中國。

其中，民眾黨主席柯文哲說，交流比交惡好，對話比對抗好；中國國民黨主席朱立倫指責民進黨，創造一切機會走對抗、交惡；還有抨擊陸委會不尊重宗教、坐失與中國表達善意與和解等等。這些論調，表面上冠冕堂皇，卻乖離事實和常識常理，似是而非，既輕忽中共無神論及絕對控制的邪惡，無視中國正以機艦日常侵擾、認知作戰、國際打壓等脅迫我國，也沒有基於對台灣忠誠而要求中國停止敵對作為，反而砲口對內，逞口舌之能而謀短期政治聲量。

台海和平唯一威脅根源在中國，不是民主台灣。中國要的，是台灣臣服為其一部分。星雲去世引發政治漣漪，讓台灣人民更看清中國利用宗教作統戰的伎倆。二○一五年馬習會，馬自以為喊出和平與善意即可化解野心，中國卻絲毫不變，還變本加厲脅迫台灣。殷鑑不遠，台灣政客最戒的是自以為自欺可以欺人，安全與和平用喊的就可獲致。

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