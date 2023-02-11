自由廣場》台灣55歲以上勞參率太低

◎ 魏思源

近年來，「找不到人」是很多產業普遍的問題。缺工，跟台灣當今嬰兒出生不足，但老年人口卻有增無減的結構變化息息相關，也與中高齡人口勞動參與率太低脫不了關係。

據統計，台灣五十五歲以上各年齡層的勞參率，在世界各國的評比中明顯落後，如五十五到五十九歲之間族群，就算還不到退休年齡，但勞參率不到六十％，遠遠比不上香港、新加坡和美國。六十五歲以上的退休族群，勞參率更是低到十％以下。相較之下，同樣面臨少子化危機的韓國、日本，勞參率卻分別維持在三十％、廿％以上。換句話說，大量中壯年人口提早離開職場，是台灣勞動力不足的主因之一。政府應好好思考，如何才能善用這些資深勞動力。

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儘管高齡就業專法在二○二○年十二月上路，但勞參率仍無明顯起色，遠低於星、韓、日、美等國。想要提升高齡勞參率，讓這些屆退族群續留職場，最直接而有效的方法，就是營造對高齡者友善就業的多元彈性職場。當然，雇主的管理思維必須隨之改變，例如企業不必堅持一周五天、每天八小時的上班時數，工作內容也可以根據實際需求調整，或者放寬對於兼職人力的雇用門檻等，讓勞動雇用關係可以更加彈性、客製化。政府則可增加彈性工時租稅補貼等政策，以提昇這些族群的就業意願。

過去企業人資都把年輕人當作金礦，但別忘了，中高齡人口也是銀礦，既然金礦愈來愈難挖，為何不好好開發銀礦呢？

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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