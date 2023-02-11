自由廣場》夏立言聽訓 朱立倫噤聲

◎ 紀安秀

中國國台辦主任宋濤，九日在北京釣魚台國賓館接見中國國民黨副主席夏立言等人，中方表達將深入貫徹中共二十大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，落實習近平對台工作重要指示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強交往。

國共交流會談，若只是針對他們兄弟黨的家務事，無可厚非，但中共當局提及「解決台灣問題」，重申一中原則及一國兩制的九二共識是兩岸互動前提，在在凸顯中國對台的霸道政策，漠視「兩岸互不隸屬」的現況，嚴重傷害及矮化台灣主權，國人都無法認同。

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猶記得夏立言訪中前，國民黨表示夏會反應「台灣最新民意」，遺憾的是，中共當局明顯將其視為統戰的政治性會談，毫不掩飾要求國民黨呼應中國的主張，夏立言卻悶不吭聲的「聽訓」，完全不敢反應「台灣最新民意」，根本是自打嘴巴！

夏立言為何不敢要求中國別在國際上打壓台灣、矮化台灣？為何不敢要求中國軍機軍艦別再擾台？為何不敢說台灣不分藍綠，都不認同一國兩制？為何不敢說國民黨各表的一中是指「中華民國」？這些難道不是朱立倫的「台灣最新民意」？夏立言有反應嗎？朱立倫口口聲聲說為了兩岸好，卻任令中國如此踐踏中華民國台灣的主權，恐怕只會讓民眾更加反感！想選總統？門都沒有！

（作者為家庭主婦，台北市民）

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