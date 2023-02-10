自由廣場》高教文憑大掃除 談學倫

民進黨革新學官體制的第一槍

◎ 吳瑞北、戴伯芬

半年多來，臺灣政界深陷論文門風暴，論文成為候選人可疑的「貞操」，抄襲議題成為選舉攻防焦點，不僅重創候選人聲望，甚至嚴重損及政黨形象。有鑑於此，民進黨主席賴清德日前要求未來黨內提名公職候選人簽署「學位論文學術倫理聲明書」，承諾已進行論文自我檢驗，確認無違反學術倫理情事，如有造假、變造、抄襲、由他人代筆或涉其他舞弊，願受黨紀處分；黨中央並邀請專家學者組成審查小組，主動清查公職候選人論文，協調候選人以實報學歷登記參選，以杜悠悠之口。

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學歷是候選人顏值之外的重要門面，可以吸引選票。守護臺灣教育平臺日前曾對青年學子作意見調查，有六十三％認為學歷會影響選情，只有十三％不認同學歷在選舉的重要性。是以不少政治人物仍願伋伋營營，甚至奔走相告，以在職進修為名獲取學歷，是加官進爵的捷徑，也是官僚體制升遷的陋習。真要清查到底，包括不少行政官僚，可謂族繁不及備載，可能會動搖國本。

另一方面，因出生人口劇減，各大學莫不為招生而卯足全力。錄取權貴人士為學生，是取得教育資源的管道，也是招生的號召。因此，不但私大競相搶人，甚至連公立大學也趨之若鶩。飢不擇食的結果，學風更加惡化。

教師即使上課耳提面命，要求學生引用要註明出處、不得抄襲，但學期末改學生報告時，每每得花時間捉學生報告抄襲，幸好谷歌大神太厲害，不管學生抄什麼，常可以從網路查到出處，讓學生被叮得滿頭包。也難怪政治人物論文出包時，曾經搜索枯腸、案牘勞神的學生忿忿不平，為什麼同樣拿學位卻有不同的取得路徑？

為此，本平臺於歲末曾經發起「高教文憑大掃除」，呼籲學術界採取自清行動，主張學位論文公開、建立外部獨立審查機制，並要求教育部資訊公開。各大學雖然關注倫理議題，卻難抵政治力的介入，教育部則以大學自治為由，迴避管理的權責。

針對學倫問題，各大學早就實行研究生論文口試前必須填寫「學位論文學術倫理暨原創性聲明書」，政界則由民進黨開了第一槍，採取自覺自律的行動，值得肯定。希望這不僅是選舉政治革新的開始，也能擴及各政黨和官僚體系，更進一步成為建立臺灣學術專業自主、校園資訊公開的契機。

（作者為守護臺灣教育平臺理事長、祕書長）

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