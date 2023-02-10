自由廣場》德國唱衰中國？ 談經濟統戰

◎ 吳哲文

中國對台除了軍機軍艦侵擾我海空域以外，貿易攻勢也值得注意。

去年十二月初，中國當局無預警禁止台灣二千四百多款食品進口，原本業者已經沒有多少人想補件，但台灣卻有政治人物積極配合中方搬演「台灣懇求解禁、中國恩准」的政治戲碼，果然就在金門的縣長陳福海與立委陳玉珍到廈門面會中國國台辦新主任宋濤後，中國當局旋宣佈包含金門酒廠在內的六十三業者已獲得對中出口許可，不僅這些政治人物立刻謝恩，同為國民黨的政客也隨之附和，例如台中的盧市長宣稱「盼愈來愈多產品銷出去、錢進來」，有沒有幾年前韓國瑜「貨出去、錢進來」的既視感？

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但，中國將中台經貿關係當作政治武器，是不是仍然管用，很明顯是另一回事。

中國這三年多的武肺疫情與防疫政策反覆，已對其經濟造成不可逆的負面影響，民間消費持續低迷，加上中國人口規模在二○二二年提前開始衰退、結構也加速邁向高齡化，連過去經濟上一向較親中的德國，也開始有智庫放棄「中國將從世界工廠向世界最大消費市場轉型，持續為外商創造商機」的樂觀預測，改為對中國經濟做出「未來每年經濟成長率將只有二至三％」的悲觀判斷。

雖然中國當局疑似有意重回局部改革開放，但由於習近平仍大權在握，加上中國當局的政策並不具可預測性、外商也加速離開中國，合理的判斷是：過去某些人所幻想美好的中國經濟，恐怕一去不復返了！

不過，中國國民黨卻執意繼去年八月後再度派出以副主席夏立言為首的訪中團，不僅顯示該黨對中國的認知與預期仍停留在過去，也昧於美中關係再度陷入緊張的外情。國民黨宣稱此次訪中不涉政治、只處理民生議題，但從上次訪中的經過，以及這次面會對象包含王滬寧與宋濤等人來看，國民黨的話有多少可信度，能夠解決多少中台經貿關係的問題，都非常可疑！

也因此，台灣人請務必停看聽，看清楚兩個中國黨的行動，並審慎思考是否還要讓他們一路稱心得意到二○二四年、甚至之後的未來？畢竟台灣沒有多少出錯空間，一旦選民做出錯誤選擇，輕則傷害自身、重則貽誤子孫的未來！

（作者為兼業作家，新北市民）

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