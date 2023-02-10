自由廣場》定向脫鉤：解讀美中貿易創新高

◎ 吳海瑞

美國商務部二月七日發佈貿易統計，二○二二年與中國的進出口額達六九○五億美元，創歷史新高。消息披露後，國內外不少媒體相繼報導。

事實上，前三季資料出爐時，《彭博社》就已預估了會有新高紀錄。而兩個多月前，國內某媒體的談話節目也已據此定了調：「中美貿易戰 美國『輸到脫褲』」與會者的論述很直覺、簡單：打貿易戰反而互賣越多，當然是美國輸了。

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數據確實顯示了中美貿易依存度仍高，但若硬要說貿易戰輸贏，要看看貿易的內容（結構的變化）、商品的可替代性，以及老美是為何而戰？

和疫情前（二○一八年）比較，美國多買了甚麼？進口額比率增加最多的是玩具、遊戲類產品與塑膠製品；中國多買了甚麼？穀物類（大豆、玉米）、穀類食品及醫藥品。

中國是最大糧食進口國。二○二二年總共進口一·四七億噸，有五一三五萬噸來自美國，五四三九萬噸來自巴西，也就是七十二％的糧食缺口由這兩個國家供應。其中進口的玉米二○一三萬噸，高達七十四％來自美國。吃人不嘴軟，因為看準了美國農夫需要這個市場。而中國也需要美國這個大買家，「海信家電」為了維持對美出口，就利用墨西哥做為生產基地。

中國出口玩具最多，物美價廉，老美為了減緩通膨，不會換手。此外，因美中貿易而獲利的美國廠商，仍然樂見雙邊貿易持續蓬勃；兩百家與中國有貿易和業務往來的美國公司，組成美中貿易全國委員會(US-China Business Council，USCBC)，其委員會會長日前表示「與（國家）安全保障沒有關係的九十五％貿易額維持了關係」。換言之，貿易戰並不是以雙方貿易極小化為目標；脫鉤，也不是全面，而是選擇性、有目標的定向脫鉤。

美國貿易代表戴琪去年四月在新加坡受訪時談到，美國正在尋求重新調整與中國間的經貿關係，以解決供應鏈缺乏可見性、問責制和多樣性等問題。要解決這些問題，「並不是要停止貿易或貿易脫鉤，是為貿易帶來改革和更具戰略性的方法」。

例如美國對華為的制裁，顯然就是「更具戰略性」的落實。旺宏電子創辦人吳敏求預測，假如制裁一直存在的話，中國（半導體產業鏈）恐怕需要花費二十年才能趕上美國的水準。怪不得中國商務部反擊說「以新戰略為名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實」。

去年歐盟超越中國，成為美國最大貿易夥伴。中、美誰贏了貿易戰？創新高的貿易額可以是安慰劑。

（作者為上市公司專業經理人）

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