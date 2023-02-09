自由廣場》比搭到飽更重要的鄉下交通

◎ 梁坤明

最近因為選舉前的交通費補助政策，讓公共運輸的議題再被重視。對於生活在台北都會區的民眾來說，公共交通運輸路網完整，可以選擇的有公車、捷運、火車、公共自行車等，要出門搭乘公共運輸非常方便。但是對於非都市區域，民眾無法奢望每月一千二百元「搭到飽」，一個夠方便的公共運輸才是真正迫切的需要。

筆者家鄉在彰化縣的鄉村，從中和到板橋再到彰化這段約一百八十公里，大概要花一個半到兩個半小時，而且有公車、捷運、火車、高鐵、客運…等不同的選擇。但是從彰化市到家裡的十公里，卻要花上約一個小時，因為只有公車可以搭乘，不然就得步行。選擇性及里程和時間效率差非常多。

請繼續往下閱讀...

非都市區域除了車少、公共運輸效率較差外，更嚴重的問題是乘車資訊不明，以及搭乘費用比起都會區還高。在總站搭車還可以明確知道發車時間，在其他站等車，有時連到底還是不是公車候車站？車子停不停？什麼時候車會到？都讓人困惑。而車費比起都會區的公車，如果以搭乘里數換算也是比較貴，更不用說像大台北都會區的公車，捷運還有轉乘優惠。

政府和民意代表在考慮公共交通運輸每月一千二百元的時候，是不是也要考慮給普遍是老人家居多的非都市區域，提供給一個便利完善的公共交通運輸，以使用者的需求去規劃，除了可以減少非都市區域在交通時間及金錢成本之外，也減少老人家騎機車所可能造成的危險。

（作者為教育人員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法