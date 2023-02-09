自由廣場》印度崛起下的「去中化」

◎ 方復權

儘管二○二二年全球外貿數據尚未出爐，近日法國國際廣播電台（RFI）發布一份最新研究報導，美國與中國因為緊張對峙持續升溫，二○二二年中國很可能不再是美國最大的貿易夥伴。尤其美國總統拜登簽署了有助於半導體在美國生產的「晶片與科學法案」（CHIPS）以及「降低通膨法案」（IRA）等措施，在在顯示美國政府希望加速與中國經濟脫鉤。實質上，無論是否與疫情管控的推波助瀾有關，越來越多跨國企業正從中國轉向越南、印度等地。

此外，世界人口觀察（World Population Review, WPR）網站預估，二○二二年底，印度總人口將高達十四．一七億，比中國公布的十四．一二億還要多出五百萬人，成為全球人口第一多的國家。不僅如此，印度在美中貿易大戰以及地緣政治風險升高下，成為國際「供應鏈去中化」的最佳選項之一。根據彭博新聞共同創辦人溫以樂（Matthew A. Winkler）統計，印度已躍升成全球第五大經濟體，過去五年出口成長五十六％，超過新興經濟體的四十八％和中國的四十二％。綜合以上兩點，全球經濟因為火車頭的轉向，以及世界工廠和全球市場逐漸洗牌，應該會出現歷史變化。

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（作者為國際貿易業者，台中市民）

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