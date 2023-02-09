自由廣場》平議新北乾屍案與長照政策

善用有限的照顧資源 優先關注高風險家庭

◎ 沈政男

新北發生老母死亡後，兩個身心障礙兒子也相繼離世，獨留失智老父伴屍數月的悲劇。事發後有人建議補強訪視人力與提升鄰里互助，其實根本之道是善用有限的照顧資源，優先關注高風險家庭。

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「長照2.0」施行以來，確實幫助不少家庭，然而因為定位成社區照顧，只有居家服務、日間照顧與稀少的全日照顧（喘息服務），因此對於中重度失智失能的家庭來說，白天居服員來了，或者參加了日照活動，還有更長的夜間、假日與突發狀況，得不到幫助，因此難免有家屬認為幫助不大，而不願撥打「1966專線」，甚至拒絕社工提供的服務轉介。

高風險家庭的介入通常經由指標個案，而新聞中的家庭有精障兒子、失智老父兩個接觸點，應可形成雙重追蹤，結果卻是雙雙失效。最應檢討的是，失智老父有無納入失智照顧平台，安排個管師追蹤？頻率與方式（家訪或電訪）為何？如果收案被拒絕，可請個案的主治醫師或護理師幫忙勸說，因為家屬通常比較信任醫療人員。比如在疫情期間，家屬若擔心訪視人員帶來病毒，可就長照體系的防疫措施給予說明，讓他們安心。

至於精神病患的追蹤，目前公衛體系聚焦於自傷與傷人風險，或者藥酒癮與家暴，而新聞中的精障兒子剛好沒有，因此訪視頻率不高。其實若病患退化到自我照顧不能，或者有生理問題不會處理，應與長照體系接軌，引進照顧資源。

此一事件警示台灣社會，到底公共長照該侷限於社區照顧，或者逐步擴展到全日照顧？事實上，台灣目前仍有廿多萬外籍看護，代表這些家庭幾乎沒有使用「長照2.0」，就因為一天幾個小時的照顧服務，幫助有限。新聞中的家庭若有能力聘雇外籍看護，悲劇就可避免，問題是一個月三萬元薪資，他們能夠負擔嗎？

在追蹤人力與照顧資源有限的狀況下，應將高風險家庭列為照顧優先目標。以新聞中的家庭來說，八十多歲老母照顧三名精障與失智家屬，屬於極度脆弱的家庭，所有接觸案家的人員都應有「老母若有不測，其他三人也會受難」的危機意識，不管如何一定要把大量照顧資源投注下去，這遠比追求收案量的帳面數字更有意義。

（作者為醫師，台中市民）

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