自由廣場》（青年時評）聊聊老K對老共的「真愛」

◎ 王濬

國民黨副主席夏立言上次的訪中行，正值美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪臺後，中國對臺、美啟動一系列的威嚇與報復措施，包括在臺海周邊進行軍演、機艦侵擾與飛彈試射，以及宣布制裁裴洛西等、取消或暫停美中氣候、軍事及打擊犯罪相關合作會議等後。

換言之，中共剛就一場連朱立倫都稱為是「對臺灣人民有利的雙邊互動」表達蠻橫無理的文攻武嚇，國民黨就急著派曾任馬政府陸委會主委的副主席高層去訪中「表達善意」與「降低緊張」──但到了和中共官員同桌舉杯的現場，卻一句譴責的話都說不出口，反倒是讓中方無恥搶白說「共軍在臺海軍演是『正義之舉』」──到底是什麼邏輯，國民黨至今也無法解釋清楚，遑論是說服人民。

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而事隔不到半年後，國民黨再次啟動了夏立言的赴中行；時間點同樣巧合的是，美國內部正因中國間諜氣球事件引發新一輪的對中反感浪潮，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）除批評中國侵犯美方主權外，更宣布延緩原定的訪中行程。中國近年來運用各種結合軍事與非軍事手段、以「灰色地帶衝突」等方式滋擾鄰國，破壞區域和平穩定以遂行其自身發展利益的惡劣手段，臺灣早已承受多時；此次美國社會想必對臺灣「感同身受」，也讓國際再次看清中共霸權擴張的無極限與狼子野心。

而國民黨「恰巧」又選在美中關係緊張、國際關切臺海和平穩定，以及中共仍不放棄以多重手段對臺進行複合式施壓的背景下，再次派遣黨內高層訪問中國。不免讓人懷疑，國民黨為何總是要選在美中競逐升溫的情況下，藉由如此大動作的政治語言，向臺灣與國際社會證明大家早已知道的「國共一家親」？

又或者，國民黨為什麼總是要選在美國對中反應強烈、國會與民間皆呼籲美國政府採取對中更強硬政策與作為的時候，透過派訪團赴中傳達所謂的「兩岸對話中」訊號，一方面為中共「加業績」，另一方面也藉此替中共舒緩被四方圍堵譴責的國際壓力？──除了用「真愛」來形容國民黨對中國的雪中送炭與死心塌地，還真令人想不到其他更適合的比喻。

國民黨「愛中共」不是一天兩天，愛到整個黨都被「吃豆腐」並遭玩弄於股掌之間仍無所謂──也許是他們的自由；但如果影響到臺灣的國家安全，與兩千三百萬人民對民主自由的共同堅持與追求，那就不是一句浪漫的「戀愛自由」可以解決的了。

尤其，中共在去年「兩會」後已經開始新一輪的對臺工作佈署，由過去主管政黨外交與對外統戰的習近平心腹宋濤執掌國臺辦主任，便可看出警訊：宋濤最近的「起手式」之一，包括在新年時聲稱「將與臺灣有識之士協商『國家統一』」、和國民黨前主席洪秀柱會面並揚言「願更多臺灣人參與『促統』」，以及在廈門與金門縣長與藍營立委舉行會談──中共新的一年對臺工作的重點非常明顯，就是要不斷拉攏吸引臺灣人去附和其「九二共識」與「一國兩制」等政治主張、鼓動更多人質疑政府在推動臺美關係上的努力並懷疑美國對臺安全承諾，甚至是參與中共的「民主協商」或為中國的「一國兩制臺灣方案」背書，從而增加中共併吞臺灣的正當性。

國民黨要向臺灣社會說清楚的，不僅是為什麼國民黨總是急迫地想要在美中競逐加劇時為中共「雪中送炭」；為什麼要在國際社會共同關切臺灣受中國壓迫處境時，還要跑去中國輸誠說願「反獨促統」；為什麼在中共持續以政軍經社多重手段恫嚇臺灣時，仍要特定去中國展現「兩岸一家親」；為什麼臺灣平日已經承受夠多的中共霸凌言語與認知作戰了，還要專程買機票去中國聽國臺辦官員高唱「九二共識」與「兩岸一中」？

以及，最最最重要的，特地選在2023年黨內總統初選起跑前，以及2024年臺美均將共同面臨的總統大選前的關鍵時刻，國民黨到底想從中共那裡得到什麼？又願意為此讓臺灣付出多大的代價？面對中共祭出的「政黨統戰外交」與「民主協商統一」新招，國民黨到底是如其自稱，是去「展現臺灣民意」的，還是如朝貢團般地去恭敬「聆聽北京上意」？甚至，逐漸淪為中共主導的「總體方略」與「統一進程」戰略下不得不任其擺佈的傀儡，就此讓自己的整個黨，乃至如果其2024年總統大選獲勝後的整個臺灣「一步一步踏入死亡的界線」？

以上，還請國民黨在與中共「熱戀」之餘，不忘徹底向臺灣社會解釋清楚。畢竟，「愛情誠可貴，自由價更高」；臺灣兩千三百萬人絕對沒有義務與意願，因為國共之間的濃情密意、如膠似漆，而就此斷送屬於臺灣整個國家的共同未來。

（作者為政治與文字工作者、臺大國發所碩士）

（青年時評）飲酒認親

◎ 楊佩樺

解放軍在元宵節當天釋出宣傳影片，影片中將金門酒廠的素材放進去，還說出「飲酒認親」等統戰言論，結果國民黨副主席夏立言，立刻舉手要過去「認親」了。

而這一切根本安排好的，先是陳玉珍以協助金門酒廠解禁的名義，去跪著拜託中國就算矮化台灣地位也要進口金門酒廠；再來解放軍就在內宣影片中喝金門酒廠的酒，道出飲酒認親的統戰言論；最後夏立言回應解放軍的統戰言論，立即跑去認親。

中國解放軍敢這麼囂張，不都是國民黨的膝蓋退化跟統戰立委的陳玉珍推波助瀾嗎？一波波中國打擊台灣心防的機會，都是這些間諜提供武器的呀！

台灣民眾務必心志堅定抗中保台，認清國民黨骨子裡就是以不同形式在台灣國土上生活的間諜氣球。

（作者為陸軍軍眷、台灣基進高雄黨部執行長）

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