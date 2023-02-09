社論》氣球沉海 火藥味還瀰漫天空

氣球被擊落沉海了，火藥味還瀰漫天空。面對質疑，拜登表示二月一日就下令儘快擊落氣球，但為了安全，軍方等氣球飄到大西洋上空才行動。（美聯社）

一球各表，間諜氣球或科研氣球，考驗著脆弱的中美關係。拜登在昨天的國情咨文稱：「正如我們上週明確表明的，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動以保護我們的國家。而我們做到了。」但他也不忘強調，「美國尋求的是競爭而非衝突」。

中國氣球飄流美國，北京承認來自中國，卻稱「屬民用性質，用於氣象等科研」，無法滿足美方的追問，導致拜登下了布林肯延期訪中的猛藥。針對這劑猛藥，北京見笑轉生氣，睜眼說瞎話：事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問。接著，氣球進入大西洋水域被擊落。「彭博」指出，美方在行動前完全沒有知會北京。北京則更趨強硬：將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利，還把此事與「美方對穩定和改善中美關係的誠意及處理危機的方式」掛勾起來。

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「彭博」另有報導，白宮早在一月二十八日便獲知這顆氣球進入美國領空，但對是否將它擊落慢條斯理。經蒙大拿州媒體搶先披露，拜登政府才加速討論因應對策。事關主權、安全、尊嚴，共和黨狠批拜登行事軟弱。而拜登政府，也立即拉出陣勢。另一方面，北京的態度也有其轉折，從開始的「對誤入美國表示遺憾」，到了布林肯延期訪中、美軍擊落氣球，瞬間變臉為維護中方的權益、權利，預告了北京往後會伺機以牙還牙。

將近十天來，中美折衝的內幕，有待他日揭曉。從目前所知的蛛絲馬跡，不妨做一些初步推敲：一，在布林肯首度訪中前夕，發生令拜登政府左右為難的事，招致共和黨的強烈壓力，結果出之以國務卿延期訪中，可見此事非同小可。二，布林肯宣佈延期訪中之前，先通知了中方窗口王毅，顯示拜登政府本不願為一顆氣球撕破臉，但擊落氣球並未通知中方，反映了決策上的轉變。三，中方迄無頭面人物出來應對，隱約透露球迄今仍在美方手上。四，美方擊落氣球之後，提議兩國國防部長通話，遭中方拒絕，想是目前整套對策還沒出爐。五，從「中美雙方都沒有宣布過什麼訪問」，到中方將堅決維護「有關企業的正當權益」、保留「作出進一步必要反應」的權利，在在說明不論前因後果，北京已決定要討回「公道」。六，果真如此，這可能意味著，拜登上任以來，中美之間的各種高峰會談，對習近平而言「多談無益」，溝通頂多是拖時間。七，拖了一個星期，才派軍機擊落氣球，中方覺得美方軟弱，後續處理有機可乘，未必需要急著低頭。八，同樣是氣球飛越他國領空，北京向哥斯大黎加道歉，卻對美國前恭後倨，意在凸顯拜登「動用武力反應過度」，孤立美方。九，於是，二○二四年底美國大選前，修補中美關係可能不會成為拜登尋求連任的成績單，除非拜登向習近平表現足夠的「誠意」。十，白宮安全顧問蘇利文指出，拜登政府加強對領空監視，進而能夠發現川普政府過去無法發現的東西，這是針對共和黨的國內戰線。十一，北京對氣球事件的未來劇本，要等頭面人物出場，才能看出眉目。

從這些跡象來看，拜登苦口婆心「美國尋求的是競爭而非衝突」，到頭來可能流於一廂情願。拜登上任以來，共和黨依舊延續川普時期強硬遏制中國的路線，而且持續強化。拜登，「團結了北約並建立了一個全球聯盟」，經過一年的烏俄戰爭，已經收到不少成效。不過，美國帶領西方，對俄對中制裁圍堵，亦使習近平與普廷形成更緊密的命運共同體。至今，中國對俄侵烏，仍佯裝中立、暗地力挺。高空氣球飄流記，會不會成為壓垮中美互不信任的最後一根稻稈，儼然成了今年開春的一大變數。

氣球被擊落沉海了，火藥味還瀰漫天空。面對質疑，拜登表示二月一日就下令儘快擊落氣球，但為了安全，軍方等氣球飄到大西洋上空才行動。共和黨參院領袖麥康奈則質疑：「從阿拉斯加州的阿留申群島到南卡羅萊納州海岸之間，難道沒有一個地方可在不危及美、加公民的狀況下擊落氣球？」為了挽回優柔寡斷的觀感，尤其是未來北京作出進一步反應，拜登政府只能硬不能軟，否則難釋國內、盟友之疑。往前看，一來拜登志在明年連任成功，共和黨則來勢洶洶；二來習近平本來就不甘示弱，烏俄戰爭又將屆決勝點；作用與反作用力之下，中美關係要從低谷到鴻兔大展，談何容易。

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