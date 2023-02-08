自由廣場》驕傲的在野黨

◎ 張崇廉

自從在野黨在去年底的縣市長選舉大勝後，除了看到台北市議員未就職即宣佈選立委、北市副市長技術性就職導致立委懸缺，且在這兩區選民居然還買單的情況下，已經呈現出一副勝選的傲慢，認為明年總統大選已是囊中物了。

本來，民主國家政黨輪替就是一個常態，但在台灣，我們卻看到在野黨因背後某些專制國家因素而提出許多反民主行為的特殊現象。例如，在軍事上，從馬政府以來一貫的反軍購，到現在去凍結建軍備戰預算、批評國軍來削弱自我防衛的心態；在外交上，看到歐、美各國絡繹不絕訪問台灣，在他們國內提出許多支持台灣的法案，而台灣也憑著強大的科技與經濟實力邁向國際。

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然而，我們也看到在野黨把本來應在WTO政府對政府協商的禁農產品、高梁酒、一些商業事件直接去和國台辦談判，架空台灣的中央政府；更看到在野黨與專制政權同聲出氣抱持著反對的態度來阻擋、批評國際友人到訪；去年中國軍事演習威脅台灣時、中國間諜氣球侵犯美國領空時，在這些由中國造成全世界威脅的事件下，此時他們副主席又去中國，難到不是仗著一一二六的勝選，台灣人民給他們肯定的信號？一旦明年政黨輪替，屆時是否會釋放出更多的訊息，讓國際上認為台灣是和中國是站在同一邊。

個人認為，在中國的「一國兩制台灣方案」下，台灣必須要跳脫「一中框架」才會有自主性，才能不受束縛地走進國際，且為國際社會所接受和支持，而這也正是執政黨和在野黨完全不同之處。

最近，有兩件事情值得我們注意，一是美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與其他十八名國會議員共同提出一項決議，敦促拜登政府應該摒棄「過時」且適得其反的「一中政策」；另一件是瑞士國會友台小組、共同主席瓦德所說的，台灣實際上已獨立存在超過七十年，「不能被視為是中華人民共和國的一部分」，國際上都這樣支持我們了，我們還要受「一中框架」所束縛嗎？

如果政黨輪替是民主國家的常態，現在我們真的必須要思考，台灣要讓這個受中國影武者控制的政黨來執政嗎？

（作者是服務業）

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