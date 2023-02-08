自由廣場》（林保華專欄）流氓氣球 攪動全球

一個中國間諜氣球飛到美國上空，引發美中兩大國的政治軍事角力，情節迷離，攪動了全球。從中美兩國的表現，可以各自引出一個大哉問：一個是目前有求於美國的中國，為何在美國國務卿布林肯訪問中國為打開拜登對中國進行破冰之旅鋪路前夕，卻派出間諜氣球飛到美國上空進行偵查而破壞中美關係的緩和？一個是兵力、科技都強於中國的美國，為何容許中國氣球飛進它的領空大剌剌偵查，在完成任務以後才把它擊落？事關國家機密，暫時都不會有完整的答案。

美國軍方在北京時間二月五日凌晨（美國東岸四日午後）擊落該氣球後，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博說這是一件流浪氣球的意外事件，美國將之政治化。

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這是個「流浪氣球」？根據中國軍方一貫論述，這是進行軍事偵察的氣球，軍方可以操控它的航線，否則怎麼會正好飛到美國最敏感的軍事基地上空？但中國官方表示這是民用氣球，然而被擊落後，不但中國外交部，連國防部也出來抗議，承認這是間諜氣球。中國的氣球入侵美國領空被擊落，居然是中國要美國道歉，而不是中國入侵者出來道歉，這不是流氓與強盜的邏輯？說它是「流氓氣球」才實至名歸。

根據過往資訊，中國就有一個「氣球艦隊」在地球上空活動。另一顆氣球正在拉丁美洲上空，中國也承認了。如果美國這個世界第一號強國要為擊落流氓氣球而道歉，那麼整個地球的上空是否自古以來就是中國的一部分？這讓世界各國開了眼界。

不管白宮或者美國軍方是否因為擔心破壞美中關係而對氣球的處置猶豫不決，最終還是下了決心把維護主權作為最高原則。流氓氣球在美國上空偵察多日，美國電視台的多日直播，讓美國人想起當年九一一事件賓拉登入侵時的直播，坐實了美國面臨新一輪國安威脅；也揭穿美國內部的親中利益集團是如何欺騙美國人的，就如不久前美國前國務卿季辛吉呼籲美國應改善美中關係。

受北韓「統一」威脅的南韓立即表示支持美國的軍事行動。也受中國「統一」威脅的台灣朝野又如何反應？軍方表示也有中國氣球飛到台灣上空，是否也會像這次美國，以及處理金門上空的中國無人機那樣將之擊落？然而號稱「親美」的中國國民黨不但沒有支持美國，與美國推遲布林肯訪中相反，卻立即組織代表團到中國，是表示支持中國反美嗎？如同去年裴洛西訪問台灣後中美關係緊張，國民黨也立即派夏立言訪問中國表示支持中國一樣。關鍵時刻國民黨主席朱立倫出手聯共，是與中共心有靈犀一點通，還是奉習近平之命？美國在不斷認清流氓中共騙局的同時，也不要忘記在關鍵時候幫中共解圍來欺騙美國的爛仔（流氓）國民黨。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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