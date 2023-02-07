自由廣場》蔡總統與捷克準總統的戰略溝通價值

◎ 姚中原

所謂「戰略溝通」（Strategic Communication）是源自於美國軍方聯合作戰計畫的概念而來。意指一個國家戰略目標的完成，在軍事方面，除了要著重軍種間「聯合作戰」之外；在外交方面，更須透過駐外使館之間互訪、國會外交活動或是政府高層首長互動等手段，以尋求國內、國外輿論的支持，才能有效維護國家利益並達成國家整體安全的重要目標。

上述戰略溝通的型式很多，但兩國國家元首的直接對話，更是能達成雙方「國家戰略」目標的最有效作為。蔡英文總統日前與捷克準總統帕維爾的電話交談便是最佳範例。

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一月卅日捷克總統當選人帕維爾與蔡英文總統舉行電話會議。雙方通話十五分鐘，交流氣氛融洽，引起國際社會關注。帕維爾表示，台灣是可信賴的夥伴，捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，「不受威權主義脅迫」，他將加強與台灣發展各面向的合作關係，並希望未來能與蔡總統會面。蔡英文除了恭賀帕維爾的勝選，並稱台灣會與捷克持續合作推動緊密的雙邊夥伴關係，以上談話顯見雙方都有意拉近彼此的關係。

近年來，台灣的外交政策及國際生存空間，因受限於中國勢力與嚴重打壓下，很難有所發展。此次蔡總統能突破困難，與前北約軍事委員會主席、捷克準總統帕維爾進行電話會議，不只是台灣元首與歐洲國家領導人的先例，也是繼二○一六年十二月「蔡川熱線」，創下「台美兩國元首通話」歷史紀錄後的另一項重大成就，但未來也必須防範中國的政治反撲與軍事威脅。

中共外交部一月卅一日公開警告，帕維爾與蔡英文通話嚴重干涉中國內政，傷害中國人民的情感，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，呼籲布拉格當局採取有效措施，以防中捷關係受到傷害。但對北京政府的恐嚇，捷克不為所懼，帕維爾事後更推文強調「捷克是一個主權國家，我們做自己認為正確的事，台灣是一個民主國家，我們與它共享自由、民主、尊重人權及法治等相同價值，並有著重要貿易關係，此完全符合公認的外交理念」。

中共雖在國際上打壓台灣外交空間，也持續以大量軍機侵擾台灣領空。但近年來越來越多的民主國家如英、法、德、立陶宛、斯洛伐克等國會議員皆派代表團訪台；三月底，捷克眾議院議長艾達莫娃也將以官方名義率團訪台。以上與台灣進行交流的實際行動，不只將台灣陸續推上國際檯面，更說明在印太區域及全球安全維護，台灣的戰略地位與角色是十分重要。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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