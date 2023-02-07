自由廣場》和平與安全只會來自決心備戰 而非屈膝投降

◎ 林逸民

國民黨去年不顧中國軍機密集繞台，仍派副主席夏立言試圖向中國輸誠，卻連國台辦主任都見不到；中國去年底國台辦人事更迭由宋濤接手，如今國民黨仍不識時務，無視中國間諜氣球引起美中對立急遽升高，還要再派夏立言求見宋濤，向中國朝拜。

國民黨如此愚行卻自稱「和平代言人」，其基本論述，癡心妄想憑著跪地求饒能得到一紙和平協定。殊不知，人類歷史上從來沒有廢紙能夠帶來和平的例子。相反的，正是因為張伯倫與希特勒簽了《慕尼黑協定》，使希特勒認為英美軟弱，膽大包天發起侵略戰爭。

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中國歷史上屢次證明條約對其來說只是撕毀用的，不論是《穿鼻草約》、《天津條約》都是簽約當下就打算毀約，最後都靠著武力才讓中國乖乖就範，對香港的承諾也絲毫不認。由此可知中國根本「不識字」只認武力，面對這樣的野蠻國家，卻幻想能憑著一張嘴能所謂溝通，或是憑著紙上寫幾個字，只能說癡人說夢。

當副總統賴清德提出「和平保台」主張，國民黨以自己狹隘的偏見，自認和平只有輸誠，於是多加嘲諷，這只顯示出國民黨的幼稚。適逢英國外相針對俄烏戰爭，對和平做出正確的說明：維護烏克蘭和平的最好辦法，就是盟國協助提升烏克蘭的戰場戰力。

同理，「和平保台」並非對「務實的台獨工作者」立場有所退縮。台灣若毀於戰火，也不是獨立的目標，和平繁榮永續發展，才是建國的理想。但如何達到和平？不是幻想可說服中國，專制國家獨裁者隨時可能改變心意，不論是誤判局勢，或是喪心病狂，和平想依靠不確定性如此高的心理因素，根本不切實際。

要確保和平，唯一的辦法，是美國正在示範的「全面性遏止」，美國如今積極佈署軍事戰力於日本、菲律賓，日本也大幅提升國防預算，菲律賓則大開綠燈讓美國大增軍事基地，配合美國對台軍售質與量的快速提升，以及台灣本身積極備戰，讓中國想要開戰，就會面臨重重困境，不論獨裁者怎麼想，都只能放棄戰爭手段。

「抗中保台」細緻化為「和平保台」，是說明台灣的積極備戰，並未要主動攻擊中國。藉由完善防衛能力，聯合友好盟國的力量，徹底阻絕戰爭發生的可能性，來達到確定的和平。

台灣人要認清：和平的辦法只有一個，就是全台灣人團結一致，展現抗戰決心，支持國家積極提升戰力與戰備，與盟國同心協力，使中國無機可趁，這就是「和平保台」的真義。相對的，任何宣稱跟中國所謂溝通可帶來和平的，都只是「假和平詐騙集團」而已。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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