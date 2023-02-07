社論》一切都因中國的野心而起

中國間諜汽球漂浮到美國上控，儘管已遭美國空軍戰鬥機擊落，但後續效應仍在發酵中。（路透）

中國偵測氣球入侵美國領空，拜登政府一週後才出動軍機擊落。此事在華府引起群情激憤，拜登因應方式及美中關係受到衝擊成焦點話題。國務卿布林肯因此取消本週預定的中國之行，共和黨人批評拜登優柔寡斷，動作太慢，讓中國把美國領空視為笑柄；且中國氣球已完成任務，一開始就不該讓它闖入。

這些反應，有的雖出自黨派之見角度，大部分有相當的事實基礎與道理。首先，氣球一月二十八日在美國阿拉斯加州附近就發現，卻讓它橫越美國大陸。其次，它飛經蒙大拿州核武發射基地等主要軍事敏感地點，「間諜氣球」之說有其根據；高空氣球裝設先進科技設備，導航、操控、偵察功能可補衛星觀測之不足，成本低廉。同時，有如布林肯指控，這是侵犯主權及違反國際法的行為；中國不僅輕描淡寫，宣稱「民用科研無人飛艇」「誤入」，反指美方「過度反應」。

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氣球在眾目睽睽之下橫越美國，時機又逢美中關係緊繃之際，中國的動機、習近平圖謀、地緣政治衝擊等揣測和推斷紛紛出籠。有如聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）所說：中國藉此間接昭告世人，連美國都無法阻止氣球闖入美國領空，「如果我們入侵台灣，或從印度奪取土地，或從菲律賓和日本奪取島嶼，美國要如何出面援助？」

事實上，指控中國以高空氣球「偷看」美國核武基地，只是中國近年在國際間惡名昭彰的偷竊伎倆遭揭發並引起公憤的最新事例。有如英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）五日以資安為由，建議各界不要使用中國短影音社群應用程式抖音，「中國正在我們的資訊背後建立一個技術極權國家」；美國已有十四州禁用抖音，還有國會議員打算禁絕另一社群媒體微信。同時，繼禁止中國電信設備商華為5G技術之後，據報導美國將全面切斷華為的供應鏈，不許英特爾、高通為其供貨。更關鍵的，日本與荷蘭已同意加入美國，全面管制向中國輸出精密晶片技術及設備，同屬「晶片四方聯盟」（Chip4）的南韓也勢必跟進。這些行動的肇因，都是中國偷用科技於監控及軍事，而導致安全風險。

中國野心崛起，不只偵察和竊取技術「偷」字當頭，還經常用「騙」的。如今已建成軍事基地的南海幾個島礁，習近平曾當面向美國歐巴馬總統保證不會「軍事化」；把南海「內海化」阻礙國際自由航行更為現在進行式。正因如此，菲律賓二日同意美國使用的軍事基地由五個增為九個，歷來最大規模美菲軍演，四月將在鄰近台灣的島嶼登場。此外，東協外長會議四日聯合聲明，關切台海和平穩定。中國騙術橫行，除了七年前悍拒南海國際仲裁而繼續填土造陸，歷史上保證「和平解放」的一九五一年與西藏《十七條協議》、一九八四年承諾「一國兩制」、「五十年不變」關於香港的《中英聯合聲明》，都遭其撕毀或片面宣稱「失效」，讓輕信者受騙，廣大人民遭殃，愛好自由者被迫流亡。

中國偷盜惡行近年頻遭各國識破，紛採禁絕或圍堵措施；騙術卻五花八門，仍透過大外宣、統戰、收買、認知作戰等繼續橫行，能騙則騙，但也已引發警覺和反擊。美國學者何瑞恩（Ryan Hass）五日在本報專欄中肯地指出，北京當局試圖主導一種論述，即民進黨主政下的台灣製造風險和不穩定，可能引發災難；「中國…兜售一種說法，即美國利用台灣謀取政治利益的傾向，可能釀成危機。」有如國人所見，近來明目張膽的傳布疑美論、不當美國棋子、投降式避戰、歸罪我方造成兩岸僵局云云，都此之屬。

最可悲的，曾是中國欺詐騙術最大受害者的中國國民黨，不少政客和群眾至今以行動證明自己仍執迷不悟。從一九四五年起，國民黨與共產黨曾有三次和平談判，從最早的「擁護蔣（介石）主席之領導地位」，到最後被迫「轉進」台灣。但該黨如今常在攸關台灣安全的議題附和共產中國，「聯共制台」調調不改，還自我妄想以「一中各表」換取和平。歷史學者杜正勝三日接受本報訪問，指中國對外擴張模式有「征服」、「治理」、「文化改造」三步驟，對待維吾爾族、藏人都如法炮製；若台灣和中國統一，即使簽署和平協議，也面臨同樣命運，中國首要工作即思想改造，去除台灣人的西方民主思想。

台海和平唯一威脅在中國併吞野心，這一簡單事實，台灣的藍營有人故意視而不見。香港作家顏純鈎指出，「台灣最危險的敵人未必是中共，而是國民黨」，信然。

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