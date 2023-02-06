自由廣場》高手出招 打高空氣球

◎ 張延廷

中共探測氣球飄洋到美國，美國媒體正好藉此延燒反中輿論，但美國國防部卻實事求是，自始至終隨時發布最新動態，而且以「觀測氣球」(Surveillance Balloon)稱之，並避免釋出詳細資訊，僅強調該氣球不對地面人員及目標構成威脅，這是美國作為世界強權的大國博弈策略。

初始中共外交部聲明只對這具氣球以「飛艇」表述，企圖以一般民用航行器「無害通過」領空和領海的概念予以淡化。但在美國媒體持續炒熱氛圍下，拜登政府對之採取決定性手段，在離美國領海範圍十二浬處將之「擊落」，亦是最能讓其內部政壇對手平息的決策，也是不升高中美對立或衝突的做法。反之，該具氣球殘骸的鑑定結果，若真如美國所推測屬於「偵察」的間諜工具，才是中、美下階段隔空交火的重點。

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目前世界對於在二萬公尺以上飄流的平流層飛艇技術都處在研發階段，美國在一九六○年代為研究飛行員的航空生理變化，曾以「人高計畫」為代號，展開三萬三千公尺大氣層邊緣自由落體的試驗；中共在一九九○年代發展航太科技，亦沿用成本相對低廉的高空氣球數據蒐集技術。因此可大膽研判，此應屬於「實驗氣球」，而非已定型的成熟飛艇，目前全世界亦無技術已臻成熟的動力型充氣航行器，可在平流層長時間飛行。此氣球會飄流到美國上空，就算真正失控，但其長達十幾日的航行軌跡，很難不讓外界聯想為中共的另類軍事偵察載具。

至於美國為何直到該氣球飄離本土時才進行擊落，從技術層面分析，美軍不可能不具備這項能力，儘管操作難度高，但氣球通過領土上空的時間越長，越能發酵成國際政治事件，也越能凝聚美國目前的反中情緒，轉化成有利於拜登政府的得分因素。再次，由於氣球體積巨大，必須擊中其關鍵部位才能將其擊落，如果僅打到巨大氣囊，即使攔截任務機的子彈鑽出許多小洞，但氣球仍能繼續留空很長時間，不符其戰術要求。美軍之前沒有實際擊落平流層氣球經驗，這次能夠順利擊落目標，不難看出美國準備和中共長期論辯此一事件。

在軍事戰略上，攻擊是最佳的防禦，一具高空觀測氣球在二萬公尺高空在美國飛行近一星期，之前還飄流通過整個太平洋和北美大陸，美國為為何未在第一時間就採取行動，這才是值得思索的巧門，將之擴大成利己的政治事項，就是營造最佳的國際政治戰略舞台，且有事半功倍的效果。同理可知，中共航空器不時飛近我國領空時，我國本就有可快速累積對中共政治戰略的素材，但卻一直未作最佳的發揮與創新，由美國作為反視於己，現在到了必須深入檢討、嚴肅以對的時候了。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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