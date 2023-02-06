自由廣場》觀光業要補貼到何時？

◎ 黃惟冰

交通部長王國材日前出席活動時表示，今年的目標是外國旅客來台觀光人次達到六百萬。至於觀光業的缺工問題，將以特別預算補貼，藉由縮減薪資差距，讓在疫情期間轉職去其他行業的觀光人力，能夠適度回流。

然而，令人不解的是，第一，台灣國內旅遊對於許多國人而言，價格就已偏高，但品質不如預期，導致「去墾丁不如去沖繩」之類的說法流傳已久。就連政務委員張景森都曾直言，「過去台灣人想要旅遊，首先一定想要出國，因為台灣貴又不好玩」。既然如此，在收費貴參參的情況下，怎麼會從業人員的薪資多年下來，還是低迷不振，觀光業的營收與分配，到底出了什麼問題？

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第二，在馬政府時期，因為擴大開放中國旅客來台，外國觀光人次早已衝破千萬。但，就結果論來看，一味以「人次」衡量成敗，對於台灣觀光業的體質與品質，沒有顯著提升。反倒是，套句韓良露的話，「只在台灣留下了傷痕累累的旅遊品質」。如今，對於產業前景，交通部依舊「人次」掛帥，我們能期待有不一樣的結果嗎？

第三，疫情期間人力從觀光業流出，如果在其他產業薪資較高，因而不願重返觀光業，不就顯示同樣的人力，在其他產業能夠有更高的經濟產值，因而得到相對優渥的待遇，這難道不是人力資本轉型升級的好事一件，怎麼會變成需要政府出手逆轉的困境？又，政府希望透過補貼拉高薪資，能夠維持多久，這樣有一朝沒一朝的產業前景，真能吸引人才加入？

總結而言，疫情期間的補貼無可厚非，但疫後如果還是同樣的一招半式，正當性與永續性何在？對於台灣觀光業重量不重質，炒短線的路，馬政府已經走過，希望蔡政府不要重蹈覆轍。（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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