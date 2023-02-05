自由廣場》提昇國際清廉評等 正面對決地方貪腐

◎ 曹耀鈞

國際透明組織於一月底公布了二○二二年全球清廉印象指數(Corruption Perception Index)的分數及排序，在全球一百八十個評比的國家和地區，台灣得六十八分、排名第二十五名，所獲分數與名次都與二○二一年相同。如果以亞太地區三十一個受評對象來看，台灣僅次於紐西蘭、新加坡、日本、香港與澳洲。而全球平均分數為四十三分，各區域的貪腐情況差異甚大，歐盟國家屬全球最廉潔的區域，平均六十四分，我國成績能優於歐盟國家平均，確屬不易。

本次的報告強調，自二○一七年以來，有百分之九十五的國家分數皆呈現停滯或下滑的現象，可能顯示著大多數國家對抗貪腐成效有限（我國從二○一七年以來已上升五分，進步顯著）。今年位居清廉印象的前二十四名，也有十一個國家分數呈現下滑的現象，究其主因，不外是對於跨境黑錢金流的管制不力，這也是近年來，跨境巨貪們利用高清廉國家窩藏著龐大的貪腐所得，想來怎不諷刺？建議儘速防堵與查察跨境黑金，也就是反洗錢的法規、執行機構與追蹤懲罰的三方落實。

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至於台灣，當務之急乃在地方性貪腐的掃蕩。台灣今年在清廉印象指數分數面臨停滯（甚或明年有退步的可能），根本因素之一應在於地方縣市與鄉鎮區域的清廉程度仍有不小的晦暗處。清廉印象指數的評分是由十三個不同面向的指數成分綜括而成，主要來自國際專業經理人與學者專家的回應，而這些受訪個體，對於受評國家的印象，不只來自於中央政府的標案經驗，也會接觸到地方政府的公共工程承接，因此對於清廉印象可能會有「印象僵固性」。台灣目前已進入較為清廉的國家群體，要更往前提昇排名，可謂愈發困難。所以要扭轉或提昇國際專家學者們對於台灣的清廉印象，方法應在於中央能否實際大力掃蕩地方貪腐，展現出積極性（投入掃貪的資源、主動出撃）、多樣化的破獲層次（不分黨派、民代位階及廠商），並迅速起訴重大案件（有罪必罰、罰並見效），讓人感受政府以清廉執政為優先，才有可能突破目前的印象困境。

（作者為政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

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