自由廣場》台南鹽水進英國牛津

◎ 曾泰元

今天是正月十五元宵節，舊時張燈結綵，入夜後百姓賞燈，間有施放煙火等熱鬧的民俗活動。因為燈是主角，所以元宵節又稱燈節，這也是英文Lantern Festival（字面「燈籠節」）的來源依據。

《牛津高階英語詞典》（Oxford Advanced Learner’s Dictionary，簡稱OALD）於1948年問世，是史上第一本針對非英語母語者的英語學習詞典，權威實用，暢銷全球。二○二○年的第十版新增了Lantern Festival，是遲來的驚喜。

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然而，不查不知道，查了嚇一跳。讓人跌破眼鏡的是，OALD裡的Lantern Festival居然不是元宵節，而是日本的傳統節日「御盆節」。定義說，Lantern Festival是「日本的佛教節日，八月舉行，是時民眾祭拜亡靈」（a Japanese Buddhist festival that takes place in August, when people show respect to the dead）。

日本的御盆節，時間點落在中元節，精神上則接近清明節。但經我查證各種權威的語料，英文裡提到這個日本節日的時候，反而比較偏好借自日文的Bon（盆）或Obon（お盆）。語料中Lantern Festival所指的，絕大多數還是我們的元宵節。

二○一七年，世界最權威的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）收錄了直譯自中文「天燈」的sky lantern，最早的書證（quotation，有明確來源出處的例句）取材自一九八九年的《光華》雜誌，講的就是北台灣平溪的天燈。

北天燈，南蜂炮，OED也有鹽水蜂炮的蹤跡。

OED在rocket frame（冲天炮發射架）這個詞條裡，出現了台南的鹽水，以傳統的威妥瑪拼音Yenshui現身書證，語出英國漢學家李約瑟（Joseph Needham）的《中國科學技術史》（Science and Civilisation in China）：「一般人或許有所不知，如果去鹽水的話，如今還能看到冲天炮發射架或多管發射器」

（It may not be generally known that rocket frames or multiple launchers can still be seen at the present day if one goes to Yenshui.）。

在所有的傳統節日裡，我覺得元宵節老少皆宜，最熱鬧也最好玩，最值得向全世界大力推廣。元宵相關的民俗活動不僅特色鮮明，而且豐富多彩，歡樂有趣，沒有負擔，讓人著迷。期待未來有那麼一天，世人和我們都在各自的土地上鬧元宵，隔空一起歡度喜慶的元宵節。

（作者為語言學博士，曾參與編纂數本英漢詞典與漢英詞典）

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