自由廣場》台南鹽水進英國牛津

◎ 曾泰元

今天是正月十五元宵節,舊時張燈結綵,入夜後百姓賞燈,間有施放煙火等熱鬧的民俗活動。因為燈是主角,所以元宵節又稱燈節,這也是英文Lantern Festival(字面「燈籠節」)的來源依據。

《牛津高階英語詞典》(Oxford Advanced Learner’s Dictionary,簡稱OALD)於1948年問世,是史上第一本針對非英語母語者的英語學習詞典,權威實用,暢銷全球。二○二○年的第十版新增了Lantern Festival,是遲來的驚喜。

然而,不查不知道,查了嚇一跳。讓人跌破眼鏡的是,OALD裡的Lantern Festival居然不是元宵節,而是日本的傳統節日「御盆節」。定義說,Lantern Festival是「日本的佛教節日,八月舉行,是時民眾祭拜亡靈」(a Japanese Buddhist festival that takes place in August, when people show respect to the dead)。

日本的御盆節,時間點落在中元節,精神上則接近清明節。但經我查證各種權威的語料,英文裡提到這個日本節日的時候,反而比較偏好借自日文的Bon(盆)或Obon(お盆)。語料中Lantern Festival所指的,絕大多數還是我們的元宵節。

二○一七年,世界最權威的《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)收錄了直譯自中文「天燈」的sky lantern,最早的書證(quotation,有明確來源出處的例句)取材自一九八九年的《光華》雜誌,講的就是北台灣平溪的天燈。

北天燈,南蜂炮,OED也有鹽水蜂炮的蹤跡。

OED在rocket frame(冲天炮發射架)這個詞條裡,出現了台南的鹽水,以傳統的威妥瑪拼音Yenshui現身書證,語出英國漢學家李約瑟(Joseph Needham)的《中國科學技術史》(Science and Civilisation in China):「一般人或許有所不知,如果去鹽水的話,如今還能看到冲天炮發射架或多管發射器」

(It may not be generally known that rocket frames or multiple launchers can still be seen at the present day if one goes to Yenshui.)。

在所有的傳統節日裡,我覺得元宵節老少皆宜,最熱鬧也最好玩,最值得向全世界大力推廣。元宵相關的民俗活動不僅特色鮮明,而且豐富多彩,歡樂有趣,沒有負擔,讓人著迷。期待未來有那麼一天,世人和我們都在各自的土地上鬧元宵,隔空一起歡度喜慶的元宵節。

(作者為語言學博士,曾參與編纂數本英漢詞典與漢英詞典)

