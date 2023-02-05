自由共和國》曾進發／夢醒．十分

十分瀑布

曾進發／攝影詩人

十分瀑布

十分瀑布 生命在進進出出

十分奇岩 十分綠水 十分白浪

十分水霧 十分彩虹 十分草木

十分鳥獸 十分魚龍 十分蟻蟲

十分瀑布 人類在進進出出

十分壯闊 十分震撼 十分清澈

十分沁涼 十分美麗 十分舒暢

十分迷人 十分歡樂 十分幸福

十分瀑布 愛情在進進出出

十分詩情 十分畫意 十分浪漫

十分濃情 十分蜜意 十分海誓

十分山盟 十分迷醉 十分美夢

十分瀑布 離別在進進出出

十分苦澀 十分酸楚 十分悲傷

十分水聲 十分風鳴 十分樹語

寧靜十分 禪定十分 夢醒十分

夢醒十分 時間在進進出出

夢醒十分 生命在進進出出

夢醒十分 人類在進進出出

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