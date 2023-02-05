自由共和國》劉佩真／中國半導體力求於美方管制下突圍 然效益恐有限

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

美國對於中國的半導體管制一波接一波，似乎沒有停歇的狀況，從美國晶片與科學法案中對於領取補助款的廠商設下未來十年不得到中國進行先進製程的投資，再到由美、台、韓、日共組的Chip 4晶片聯盟進行預備會議，合力圍堵中國的態勢極為顯著，加上美方本身加強對中國半導體管制（如新四大出口限制、全面打擊中方AI與超級電腦和晶圓加工領域），以及近期美國聯合日本、荷蘭半導體設備供應商共同對中國設下出口管制，且美方也對華為祭出最後一哩路的出口限制，此皆凸顯美國對中國的攻勢來勢洶洶；在此情況下，中國的反制動作則是在WTO提出對美國的抗議措施，另外雖然原先有計畫推出一兆元人民幣的資金再強力扶植半導體行業，但後續因財政問題而有暫緩的情況，反映對岸似乎突圍的效應極為有限。

事實上，若以中國扶植半導體政策來說，雖有先前二期集成電路大基金的推出，再加上新型舉國體制的推動，但面臨美國截斷中國來自於海外的技術流、人流等情況來說，對岸短期內要在美方管制下進行突圍，效益恐怕有限，且中國半導體發展能見度偏低，也已導致外資投資對岸的情況有所卻步，例如鴻海出清紫光持股，或多或少也跟美中科技戰致使中國半導體的發展面臨窘境，以及為避免此案延宕而可能產生諸多不確定性有關。

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此外，中國面對美國一連串聯合盟友共同抗中，以及美國持續增強對中國半導體的管制，對岸商務部已在二○二二年十二月中旬就美國晶片禁令訴諸WTO爭端解決機制，抨擊美國濫用出口管制措施，威脅全球產業供應鏈的穩定；但此舉恐曠日廢時，對於中國要及時發展半導體並無助益，最主要是WTO尚需進行雙邊諮商，並成立紛爭解決小組，爾後再上訴，最終再進行仲裁，因而中國此舉恐僅是宣示意義較為濃厚，實質挹注將極為有限。

未來可預期美國對於中國半導體管制力道持續增強，此則牽動全球各供應商選邊站的表態與應變能力；即便先前市場有傳出荷蘭、日本半導體供應商希望能基於國家與商業利益，能自行作出決定而不受美國官方政策的干擾，但後續在美國積極拉攏盟國，共同對中國半導體產業施加限制下，日本與荷蘭已選擇與美國共同抵制中國半導體業的發展，備受關注的微影設備大廠ASML，可能會禁止部分成熟製程設備出口至中國，此外日本爾後也宣布將會實施與美國相同措施，限制對中國出口晶片領域的相關產品，此恐將衝擊中國當地十四奈米製程以下的量產；另外，雖南韓的Samsung、SK Hynix中國廠獲得美國豁免權一年，但此終究是美國向韓國展示美國掌握半導體核心關鍵發展要素、南韓大廠於中國廠區的准許權，代表著南韓被迫選擇加入Chip 4聯盟的機會大，於美中兩邊選邊站的結果呼之欲出；顯然美國極力藉由盟友共同抗中的意志力堅強，由荷蘭、日本、南韓的情況可知，美國讓各供應國進行選邊站的壓力持續浮現。

而回歸於台灣在此次美中科技戰、地緣政治變化的影響下，短期內台積電除了美國亞利桑那州將擴建第二期並於二○二六年導入三奈米製程外，日本亦有擴大投資布局的可能性，包括七奈米製程的生產或積體電路設計及製程研發，歐洲設立成熟製程生產線的機率也在升高中。且不論如何，預料雖然在台灣生產的比重將有所降低，但仍可達八成以上，而台積電在台灣先進製程的進程更需加速，以求拉大與競爭對手的差距，更拉開在美國生產製程的距離，同時跟美、日、歐等國換取對等的投資，以求讓台灣半導體業者部分對外的投資可極大化其利益。

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