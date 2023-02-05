自由共和國》渡邊將人／美國新國會與對台政策

美國國會日前已重新洗牌，改由新成員重新運作。裴洛西（Nancy Pelosi）也已卸下聯邦眾議院議長的職位，改由共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）上任。（路透檔案照）

渡邊將人／日本北海道大學副教授

美國國會日前已重新洗牌，改由新成員重新運作。去年中期選舉結果，參議院是由民主黨維持多數席次，眾議院則是由共和黨以極小差距贏過民主黨，獲得多數席次。裴洛西（Nancy Pelosi）也已卸下聯邦眾議院議長的職位，改由共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）（見圖，路透檔案照）上任。儘管如此，並不代表新的國會將放寬對中政策。理由如下：

第一，共和黨大部分的議員是將烏克蘭與台灣的問題分開思考的。目前的共和黨內對於國安政策，有三種不同的聲音。第一種聲音，是美國必須維持軍事領導力。第二種聲音，是比起俄烏戰爭更應該優先考慮中國所造成的威脅。第三種聲音則是孤立主義，國際間發生的大小事美國不再插手多管。共和黨內抱持著孤立主義的議員其實比率不高。認為美國完全不應干涉中國與台灣問題的共和黨議員，也就只有之前在參議院的外交委員會裡反對台灣政策法的保羅（Rand Paul）而已。

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第二，拜登政權將會繼續對中國採取嚴苛的政策。去年十二月中美兩國元首在印尼峇里島舉行首腦會談，乍看之下兩國關係更加接近，然而對於台灣問題，美國是連一步也不退讓。總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）在一月六日接受NPR（美國國家公共廣播電台）訪談時表示，能夠穩定提供美國半導體，且高達九十％的供給量的是台灣。藉此強調了台灣的重要性。雖然美國目前的方針是提升半導體在美國國內的生產率。然而，這需要花費一段時間。半導體會影響到國安的軍事技術之根基，也因此拜登政權會把防止中國侵犯台灣作為首要任務。同時，日本強化防衛能力，美日攜手合作防止中國侵台，也是上述任務中十分重要的策略。

第三，二○二四年美國即將舉行總統大選，無論是誰將成為共和黨與民主黨的候選人，若和中國攜手合作，短期之內並不會帶來任何效益。這是因為美國選民認為只有抑制中國霸權主義的擴張，才能確保經濟與安全。因此，共和黨不論是推派前總統川普、前副總統彭斯、或是前美國國務卿蓬佩奧出來參選，對中政策仍將維持嚴格路線。共和黨內頗具人氣的新星，佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）則對中國問題尚未表態。比起同為佛羅里達州的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio），德桑提斯對中國採取的態度或許並非強硬派。然而，目前看來德桑提斯也沒有要放寬對中政策的意思。因此台灣外交部應該提早向德桑提斯傳達台灣的重要性。

由於民主黨在眾議院裡已變成少數派，因此今後的兩年內拜登政權就算想要積極改變美國國內政策而提出新法案，預計也不會通過。為此，拜登會把重點移到外交。這樣選舉時也可做為政績宣傳。雖然拜登尋求連任的可能性很高，然而即使拜登放棄參選，其他由民主黨推派的總統參選人也不會因人選不同而改變對中國的態度。不過，若是極左派的聯邦參議員桑德斯獲得人氣，那就要小心了。因為他們有時候會為了避免刺激中國，而選擇站在中間，立場模棱兩可。

若要民主黨左派支持台灣，需要新的策略。具體而言，例如有必要再次強調民主主義的重要性。拜登政權以半導體為由，說服美國民眾為何美國需要保衛台灣，有達到暫時的效果。然而隨著晶片法案的通過，美國國內半導體的供應若變得穩定，屆時台灣的重要性將會隨之下降。因此，在無關經濟利益的前提之下，如果有甚麼理由能讓美國依舊保衛台灣，那麼美國國內的輿論以及民主黨左派也會更加實際感受到台灣的重要性。

未來影響美國對台灣的重視度還有一個很大的基準，那就是聯邦眾議院議長麥卡錫的訪台。關於訪台的意願，麥卡錫目前已表態。前眾議院議長裴洛西在她的政治生涯中始終關注天安門事件的人權問題，因此去年八月的訪台其實是基於她對民主主義的熱情。拜登政權為了取得平衡，不讓中國過於憤怒，因此對外宣稱裴洛西訪台純屬她個人意願。相對地，麥卡錫其實對東亞地區民主主義的問題不熟。也正因如此，如果接下來的訪台行程若確定的話，一方面中國政府將會以空前未有的方式反對，另一方面這也代表美國對台灣的重視是超越黨派的。

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