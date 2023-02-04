自由廣場》雙語政策 新內閣要畫對重點

◎ 張廸

為了提升國際競爭力，政府推出「雙語國家」政策，計畫在二○三○年達成目標。新內閣就位後，應盡快檢視雙語政策、進行必要調整。要如何增進國民的英語能力？這麼簡單的問題大家都知道：首先當然是要加強英語教育。奇怪的是，許多學校甚至大考中心竟反其道而行，讓台灣離雙語國家越來越遠。

例如大考中心每年舉辦「學科能力測驗」、「分科測驗」，後者自去年起竟不再考英文，此種「去英文化」評量自然對雙語政策相當不利。分科不考英文的做法，也會誤導民眾，覺得英文不再受重視而不用多學習。

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隨著分科棄守英文後，為了能在「少子化」海嘯中搶到更多新生，有一○四所大學校系宣布，今年招生將不再採計學測英文科成績。受到連帶影響，人們認為英語相關科系專業成份不足，招生普遍滑落。

有些大學為了精簡人事大砍英語課程，或將課程從必修改為選修，因此學生上大學後就再也不學英文了。也有大學巧立名目騙取教育部的「全英語課程」(EMI，English-Medium Instruction)補助費，還有學校矯枉過正用英文教中文，皆有違雙語政策本意。

在中小學方面，所面臨的最大挑戰仍是英文時數不足、專業師資缺乏、教學方式僵化的問題，如果校方又消極應對，英語教育更難以推動。

針對以上問題，新內閣首先應要求大考中心恢復分科英文科測驗，並鼓勵大學校系招生多採計英文科成績，以扭轉學生英文不重要的印象。

再者，新內閣應將重點放在提供優質的英語課程，而非所有科目皆以全英語授課。推動全英語課程不是不好，但須循序漸進，並對課程補助費訂定嚴格的審查機制。

此外，各級學校須積極增加英語課程、提供教師培訓、採用務實的教材及彈性的教法，甚至透過多媒體輔助，引導學生用英文溝通。

從台灣二○○一年多益平均五六五分來看，大輸鄰近的日本（五七四分）、南韓（六七九分）、馬來西亞（六八一分），提升英語力實屬必要！然而教育部要畫對重點，在大力推動全英語課程的同時，卻放任大考中心和不少學校棄守英文，不免有本末倒置之嫌。

（作者為Taipei Times資深編譯、英語教學博士）

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